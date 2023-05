LA HABANA, Cuba. – Migdalia Hernández Álvarez, una anciana habanera de 76 años, escapó del Hospital Psiquiátrico de la capital cubana “Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé”, mejor conocido como Mazorra, desde hace más de 15 días, dijo a CubaNet su hija, Diana Hernández Álvarez. Desde entonces, las autoridades han ignorado la súplica de la mujer para encontrar a su madre, según denunció.

La anciana desaparecida, que lleva más de 50 años ingresada en Mazorra, ha escapado cinco veces de la institución hospitalaria, aunque nunca antes había estado desaparecida tantos días, indicó su hija.

“¿Por qué no han tomado medidas para que no se escape?”, se pregunta Hernández Álvarez. “Para eso hay custodios, para eso le pagan a esas personas; sin embargo nadie tiene respuestas para mí”, lamentó la mujer.

Tras la desaparición de su madre, cuenta, hizo una denuncia formal ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Sin embargo, hasta ahora solo ha recibido maltratos como respuesta a su petición de auxilio, detalló.

“Mi hermano se entrevistó con la secretaria del director [de Mazorra] y le dijeron que la estaban buscando, pero yo pienso que eso es mentira”, cuestionó.

Además, la entrevistada señaló que incluso acudió a las Oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado en busca de ayuda y orientación para encontrar a su madre. No obstante, en esa institución fue remitida al Ministerio de Salud Pública.

“Allí me atendió la secretaria y me dijo que eso iba a subir rápido para arriba, que me iban a notificar. Eso fue el lunes”, precisó.

Asimismo, la entrevistada recordó que tras el fallecimiento del doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé, quien dirigió la institución hospitalaria hasta sus últimos días y a quien su madre “quería mucho”, esta hace rechazo a la institución.

Por iniciativa propia y como resultado de su desespero y deseo de encontrar a su madre cuanto antes, la mujer ha pegado fotos impresas por toda La Habana, pidiendo a la población que si la ven le informen mediante una llamada telefónica a través de los diferentes números telefónicos que aparecen junto a la foto.

“Estoy cansada de buscarla y nada, estoy muy preocupada y la extraño mucho”, terminó la mujer.