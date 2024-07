LA HABANA, Cuba. – La anciana Evangelina Pérez Abreu calificó de “terrible” y “espantosa” la situación de su vivienda, que amenaza con desplomarse “en cualquier momento”.

“Esto se está cayendo. Fui al Poder Popular [de Plaza de la Revolución] y me dijeron que no tenían materiales, que esto había que demolerlo, que fuera a Vivienda para hacerme un expediente para albergarme, pero allí [en el albergue] esta vieja lo que va a durar son tres meses”, dijo la anciana a CubaNet.

Pérez Abreu asegura que vivió “una odisea” durante las intensas lluvias que azotaron la capital cubana recientemente.

“Ya tengo 80 y pico de años y no doy más… Estuve días durmiendo sentada en una butaca y más de 15 días que no me pude acostar en mi cama”, lamentó.

En las imágenes tomadas por CubaNet, puede observarse cómo el techo de la vivienda, a pesar de que ya no llovía, aún filtraba agua. “Todo se empapa de agua, y lo que pretenden es albergarme. Que esto me caiga arriba, pero no me voy a albergar”, aseguró.

Techo de la vivienda (Foto de los autores)

Pérez Abreu, que reside en calle Ulloa, entre Puentes Grandes y Santa Rosa, en Nuevo Vedado, destacó que en seis ocasiones ha pedido a las autoridades que le otorguen un subsidio para poder arreglar el techo y siempre recibe evasivas.

La anciana también señaló que ha pedido ayuda a su delegado y al presidente del consejo de su circunscripción, pero ha sido en vano. “Aquí no han venido ni de visita. Ni siquiera ha venido un trabajador social a pararse en la puerta de esta casa; o sea que estoy desatendida por completo”, lamentó.

Sala de la vivienda (Foto de los autores)

Cuarto de la vivienda (Foto de los autores)

A lo que más le teme, según dijo, es a quedar sepultada bajo los escombros cuando el techo se desplome, lo cual, asegura, podría suceder “de un momento a otro con la llegada de las lluvias”.

“Ya no tengo fuerzas, estoy destruida porque me veo desamparada por todos lados; no tengo apoyo y luego dicen que cuidan a las personas de la tercera edad”, terminó.

