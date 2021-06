MIAMI, Estados Unidos.- Enma Martínez es una anciana cubana de 73 años que vive cada día con el miedo de que le caiga su casa encima por las malas condiciones de la misma. Su vivienda es apenas poco más de un cuarto de madera con tejas en muy mal estado como techo.

La señora contó a CubaNet que cuando llueve recoge sus cosas y se va a esperar a que escampe a casa de los vecinos, pues “las tejas están viradas”, dice, y “los horcones están trozados, además, cuando llueve con viento esto se lava de agua. Y ahora vienen los ciclones”, se lamenta.

Enma confiesa haberse quedado en ocasiones sin poder comer, ya que su chequera, de 1260 pesos al mes, no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

“En la situación que vivimos que hay que pagar todo a sobre precio no me alcanza el dinero, la libra de arroz está a 45 pesos, el plátano burro está, la mano, a 50 y a 60 pesos, hay que pagar agua, corriente”.

La mujer además no tiene a nadie que se ocupe de ella, sus dos hijos varones están presos, y algunas veces dice que llora, y que se acuesta sin comer. Cuando el dinero de la chequera llega a su fin Enma vende algunas escobas para hacer un poco de efectivo, y así trata de sobrevivir.

Por su parte, con varias alergias e hipertensa, Enma, que es analfabeta y vive sola, asegura que ante la escasez de medicamentos en el país ha decidido no acudir al médico para tratar sus enfermedades.

Enma Martínez no tiene quien se haga cargo de ella, y asegura que lo que sabe lo aprendió en su casa: “un poquito de números”, dice, “pero leer bien y escribir, no”.

Su situación la ha planteado varias veces a las entidades pertinentes, se ha personado incluso buscando respuesta, pero le han hecho promesas que ha quedado esperando por años.

“No me han resuelto nada, lo que me dan son calmantes. He ido incluso al gobierno, y siempre me dicen lo mismo, que se acabaron los subsidios, que no hay materiales, y además que yo no tengo quien me los pague”.

La anciana cubana quiere materiales para arreglar su casa, y hace 5 o 6 años le prometieron que su caso sería prioridad, pero hasta ahora sigue igual y en el mismo lugar.

