MIAMI, Estados Unidos.- La activista cubana Anamely Ramos explicó este viernes a través de un video en Facebook que tuvo que moverse de locación para su protesta, y agradeció al personal del Versalles por acogerla por los últimos dos días.

Ante la afluencia de público que recibe los fines de semana el famoso restaurante cubano, situado en La Pequeña Habana, la historiadora de arte decidió moverse a la esquina diagonal del establecimiento.

Anamely Ramos se encuentra protestando en la ciudad de Miami de manera pacífica desde el pasado miércoles, cuando la aerolínea estadounidense American Airlines le impidió montar al avión con destino a Cuba respondiendo a una prohibición de entrada a la isla emitida por el Gobierno de La Habana.

“A pesar de que me propusieron un lugar en el interior del restaurante yo insistí en la necesidad de continuar una protesta pública, justamente para mostrar el desamparo al que me ha lanzado el estado cubano, en primera instancia, y en segunda instancia la aerolínea American Airlines, que no me dejo montar en el avión”, dijo Ramos en la directa.

“Yo no voy a desistir, yo no quiero quedarme en Estados Unidos, yo no voy a pedir asilo político, mi visa se vence en abril y no quiero pedir una extensión”, explicó la también integrante del Movimiento San Isidro, y criticó que el régimen castrista utilizara un programa de la televisión para lavarse la cara y culpar exclusivamente a la aerolínea.

“Esas son las consecuencias de que una aerolínea americana acate lo que dice el estado cubano, y actúe sin transparencia, porque no está haciendo público ni el protocolo que tiene con Cuba, ni está dando la cara, no ha hecho ningún comunicado oficial, no ha dado ninguna respuesta escrita. American se está dejando engañar, y ahora el gobierno le está pasando toda la responsabilidad”, manifestó.

Anamely Ramos aseguró que va a “seguir en la calle, si llega la policía yo voy a intentar tramitar de nuevo los permisos. Me han dado el permiso para la manifestación de hoy a las 5:30 de la tarde: la caminata hacia las oficinas de American Airlines”.

“Esta situación migratoria ha sido provocada por un Gobierno que tiene las manos tan largas que llega a Estados Unidos”, y “yo insisto en mi derecho no solo ya de regresar, sino de estar amparada aquí para regresar, yo siento que estoy amparada para quedarme, pero no siento el amparo para regresar”, expresó.

“Yo voy a apelar a las personas que me han estado acompañando todo este tiempo, y voy a cerrar fila con quien yo debo cerrar fila. Yo no me voy, yo voy a ser un problema aquí y en Groenlandia”, sentenció.

