MIAMI, Estados Unidos.- “En estas últimas semanas se han juzgado a 400 y pico de personas en Cuba. Las condenas son absurdas”, así lo denunció Anamely Ramos, una de las caras más visibles del Movimiento San Isidro (MSI), en entrevista este lunes con Radio Televisión Martí.

Ramos, una de las activistas que se acuarteló el 16 de noviembre de 2020 en la casa de la calle Damas 955, en La Habana Vieja, llamó la atención sobre las sentencias en la isla a personas que solamente “ejercieron su derecho cívico de manera pacífica, fue el estado el que cometió violencia”.

“En medio de esos procesos hay al menos 36 menores de 18 años que están siendo enjuiciados, y eso es terrible. Las madres en Cuba están desesperadas, las familias rotas. Los testimonios de las torturas en las cárceles son terribles. No podemos permanecer callados ante eso, hay que seguir presionando. El desgaste es grande, estos últimos años han sido muy fuertes desde el punto de vista emocional, también el desgaste físico para todos esos que se han puesto en huelga, las vigilancias, pero tenemos que seguir, porque esas personas están en peligro y tienen que ser salvadas de alguna manera”, dijo.

La investigadora y curadora de arte, que salió a finales de 2021 a México, a terminar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana (IBERO), y desde hace unos tres meses se encuentra en EEUU, recalcó la necesidad de denunciar lo que está teniendo lugar en Cuba. “Ojalá hagamos la diferencia, que esos niños salgan de ahí. Están viviendo una pesadilla y son niños. Algunos tienen hijos pequeños, como Rowland Castillo, que tiene uno de dos años. Esto no puede continuar así, algo tiene que ser hecho”, expresó.

Anamlys dijo a Radio Televisión Martí que Maikel “El Osorbo” “está igual de cansado, con dolores de cabeza, los ganglios debajo de las axilas han aumentado el tamaño, le duelen. Su situación es bastante desesperada, las pruebas que le han hecho, que no son muchas, no son concluyentes, ni siquiera tiene un diagnóstico cierto de cómo está”.

Asimismo, agrega, “le suspendieron las llamadas por aquellos audios cuando ganó el Grammy, por Patria y Vida. Hasta el 20 de febrero no va a llamar, por lo cual no tenemos noticias contantes. Algo que debería ser una alegría, no lo es. Está contento por los premios, pero está muy triste por su situación, la situación de Luis y de todos los demás presos”.

Por su parte, celebró las continuas denuncias que contra el régimen cubano se están haciendo desde cualquier lugar. “Los cubanos están denunciando donde quiera que estén; hay mucha movida también en Latinoamérica, en Europa se ha hecho un trabajo bastante fuerte con el Parlamento Europeo, muchos activistas en Europa están haciendo presión presentando cartas, tratando de recoger firmas, haciendo campañas puntuales para que las agencias de prensa cubran los juicios, para que la Unión Europea en Cuba trate de entrar a las prisiones”.

Sin embrago, lamentó, “el estado cubano no está cediendo. El problema es que, el estado cubano, su único camino es la violencia, la amenaza, la coacción, y todo para mantener un poder, que no es legítimo”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.