MIAMI, Estados Unidos. — La historiadora y activista cubana Anamely Ramos González anunció este miércoles su salida del Movimiento San Isidro (MSI), plataforma liderada por el preso político Luis Manuel Otero Alcántara.

En una publicación colgada en Facebook, Ramos aseguró que se trataba de una decisión meditada que tampoco limitará su apoyo hacia los integrantes del grupo opositor.

“Desde hoy ya no soy miembro del Movimiento San Isidro. No soy fundadora, ni coordinadora, por lo que mi salida no ocasionará mucho perjuicio a las líneas de trabajo centrales del movimiento ahora mismo. Cuando entré al MSI, ya el grupo existía hace rato con un trabajo sostenido, que seguirá”, escribió la activista, quien se encuentra varada en los Estados Unidos luego de que el régimen le impidiera volar a la Isla pese a conservar su estatus de residente.

Entre los motivos para dar un paso al costado, Anamely Ramos mencionó la situación que atraviesa actualmente en EE. UU., que la ubica, según dijo, en un estado de “indefensión”.

“La batalla que estoy llevando a cabo en este minuto me coloca en una situación extrema, donde tengo pocos asideros: ni país, ni casa, ni la posibilidad de estar con mi hijo y mi familia, ni trabajo fijo. Es una situación de indefensión que prefiero llevar hasta el final, mirándola de frente en su crudeza, porque así soy, sin medias tintas. La vida me ha enseñado que cuando la realidad te pone al límite debes asumir con valentía las soledades que trae. Para mí es imposible seguir siendo valiente sin ser sincera. Llegaré hasta donde pueda y cuando ya no pueda más, lo diré, con el mismo amor y la misma serenidad. Ese momento no ha llegado”.

La activista también dejó claro que su decisión no obedece al proyecto de diálogo nacional lanzado por la plataforma, el cual ha recibido críticas de diversos sectores de la oposición cubana dentro y fuera de la Isla.

“Luis mismo me explicó el proyecto cuando se lanzó la convocatoria por allá por febrero del 2021 y sé que no se trataba de ningún diálogo con el gobierno de Cuba. Sin embargo, creo que hay discusiones que nacen muertas, justo porque involucran palabras secuestradas (como es la de diálogo ahora mismo) y no voy a entrar en esa arena, si no lo creo provechoso y menos por emplazamientos de terceros. La batalla que estoy librando está en otro lugar y debo ser consecuente con eso”.

Pese a su salida del Movimiento San Isidro, Anamely señaló que la agrupación seguirá siendo para ella “un sentimiento de libertad”.

“San Isidro para mi desborda cualquier institución, es un sentimiento de libertad, una comunidad permeable y siempre estará en mi corazón como algo entrañable. Su sola mención será motivo de alegría para mí, de la misma manera que el Acuartelamiento siempre será una de las experiencias más extraordinarias que he vivido”.

Por último, la activista hizo hincapié en la pluralidad como vehículo para alcanzar la unidad por el cambio en Cuba.

“La unidad no es ni puede ser un a priori, la unidad cuando no se construye y cultiva apegada a la realidad es una trampa. La dictadura se construyó, de hecho, sobre cierta unidad. Yo apuesto más por lo plural aunque sea un camino más largo. Y por asumir la dignidad personal con responsabilidad. Creo realmente que si tuviéramos menos organizaciones y más personas dignas, habríamos avanzado más. Como he dicho mil veces antes, no se le puede tener miedo a pausar o terminar coaliciones, lo sano es que surjan y mueran en función de las circunstancias y de los proyectos de las personas concretas que las forman. No digo que el MSI no tenga sentido, soy yo la que no le ve sentido a estar dentro de manera plena en este momento. Otros se encargarán de insuflarle el aliento de vida”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.