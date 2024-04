SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un nuevo estudio revela que la enfermedad de cáncer colorrectal puede detectarse mediante un simple análisis de sangre.

Los resultados de un ensayo clínico, publicados en The New England Journal of Medicine, muestran que el análisis de sangre detecta al 83% de las personas con cáncer colorrectal. Si la FDA lo aprueba, esta sería otra herramienta de cribado para detectar el cáncer en una fase temprana.

La prueba, desarrollada por Guardant Health, puede realizarse a partir de una extracción de sangre. La empresa afirma que su prueba detecta señales de cáncer en el torrente sanguíneo mediante la identificación del ADN tumoral circulante.

La Dra. Barbara Jung, presidenta de la Asociación Americana de Gastroenterología, afirmó que la prueba podría ayudar a mejorar la detección precoz del cáncer colorrectal, indicó el medio de noticias NPR.

“Creo que una extracción de sangre frente a someterse a una prueba invasiva llegará a más gente”, afirmó. “Mi esperanza es que con más herramientas podamos llegar a más gente”.

Sin embargo, aunque se apruebe el análisis de sangre, no sustituirá a la colonoscopia. “Si la prueba da positivo, el siguiente paso será una colonoscopia”, dice Jung. Esto se debe a que una colonoscopia puede detectar lesiones precancerosas, llamadas pólipos.

“Y cuando los encuentre, también puede extirparlos, lo que a su vez evita que se forme el cáncer”, afirmó la doctora.

Algunos de los primeros síntomas del cáncer colorrectal pueden ser sangre en las heces, cambios en los hábitos intestinales, pérdida de peso sin motivo conocido, sensación de hinchazón o plenitud y fatiga.

La enfermedad, aunque sigue siendo poco frecuente en adultos jóvenes, ha ido en aumento. En EE.UU. se diagnostica cada año a unas 20.000 personas menores de 50 años con este tipo de cáncer.

