Ana de Armas sobre ‘deshielo’ EEUU-Cuba: “Para los cubanos todo sigue igual”

MIAMI, Estados Unidos.- La actriz cubana, Ana de Armas, ha conseguido triunfar en Hollywood. Sin embargo, siempre que se le pregunta sobre Cuba no duda en dar su opinión.

En entrevista al diario español La Vanguardia, la joven de 29 años opina sobre los efectos del ‘deshielo’ entre Cuba y EEUU iniciado en diciembre de 2014 por Barack Obama y Raúl Castro:

“Creo que esta idea de que ha habido una apertura no es muy apropiada porque no es cierta. Que haya vuelos directos de Estados Unidos a Cuba no quiere decir que las cosas hayan cambiado. Para los cubanos todo sigue igual, particularmente para la clase trabajadora. El gobierno es el mismo. La gente sigue sin tener información y sin acceso a internet, por lo que no saben lo que pasa en el mundo. Pero es cierto que cuando yo me fui con 18 años, en la isla se sabía muy poco sobre el resto del mundo y ahora hay sitios donde los jóvenes pueden conectarse a internet, saben lo que es Instagram y pueden leer noticias y ver revistas. El resto sigue igual que cuando yo estaba allí.”

La actriz cubana, que participa en la secuela Blade Runner 2049, afirma que viaja con frecuencia a la Isla:

“Voy muy a menudo. Hay años en los que sólo puedo ir una vez porque estoy trabajando. Este año ya he ido cuatro veces. En algunos ámbitos Cuba ha cambiado mucho, en otros, nada. Pero hay muchas cosas que están pasando, particularmente entre la juventud y quiero ser parte de eso. Me estoy perdiendo muchas cosas de mi familia y de mis amigos y no quiero que me siga pasando. Me gustaría volver y quedarme allí.”

Sobre su infancia en Cuba, afirma:

“Yo vengo de una familia muy humilde. No teníamos reproductor de vídeo o de DVD, pero un vecino tenía. Una vez estaba mirando una película, creo que era Matilda, y cuando me volví a casa repetí toda la película para mi hermano que no la había visto.”

Ana de Armas ha compartido escena con actores de la talla de Robert De Niro, Keanu Reeves y Ryan Gosling.