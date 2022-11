MADRID, España.- La actriz cubana Ana de Armas sigue cosechando premios por su interpretación de Marilyn Monroe en el filme Blonde, del director Andrew Dominic. En días recientes recibió el galardón a Mejor Actriz, entregado por la Asociación de Críticos Latinos de Cine y Televisión de Estados Unidos (Critics Choice Association’s Celebration of Latino Cinema & Television).

Aunque De Armas no estuvo presente en la gala de premiaciones, celebrada en Los Ángeles, a través de un video compartido en redes sociales agradeció a Netflix, su director, productores y coprotagonistas, así como a su equipo de peluquería y maquillaje, diseñadora de vestuario y entrenadora de dialectos.

ana de armas's acceptance speech for the critics choice association’s celebration of latino cinema & television 🌟 https://t.co/rDCzLLNreI — ana de armas archive (fan acc) (@dearmasarchive) November 23, 2022

“Blonde es la película que siempre soñé hacer, y muchas veces en mi carrera pensé que nunca tendría la oportunidad de hacer algo como esto, y no me refiero solo a interpretar a Marilyn Monroe, que era impensable para muchos ”, sino también “a la oportunidad que realmente me haría sentir que me estaba liberando de las etiquetas, que me permitiría llevarme a mis límites, de hacer algo innovador que me probaría a mí y a otros latinos que podemos hacer cualquier cosa si se nos da la oportunidad”, declaró la actriz.

El pasado mes de septiembre Ana de Armas fue ovacionada durante 14 minutos tras el estreno mundial de Blonde, en el Festival de Cine de Venecia.

Mientras que en octubre se mantuvo en la posición número tres de la selección de Sensacine, solo superada por el actor estadounidense Evan Peters, protagonista de las series Bruja Escarlata y Visión; y por la española Mónica Miranda, una de las protagonistas de la serie de Netflix, Las de la última fila.

Actualmente De Armas se encuentra en Praga, filmando Ballerina, el spin-off de John Wick.

Tras el éxito mundial de Ana de Armas en Blonde, y la creencia de muchos de que estará entre los posibles ganadores de un Premio Oscar en la edición del 2023, varios cubanos le han pedido que aproveche su popularidad para denunciar y dar visibilidad a la represión que se vive en Cuba, su país natal.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.