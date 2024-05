CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lisandra Rodríguez, conocida como la “Amy Winehouse cubana”, una joven que se ha viralizado en redes sociales por su parecido con la fallecida artista británia, se dirigió a quienes le han pedido asumir una postura política.

En dos videos publicados en redes sociales, la joven habanera expresó que ella se mantiene al margen de la política y que su interés se centra en el legado de la cantante.

“Yo seguiré diciendo que no me mezclo con la política, lo mío es otra cosa. Por que yo salga a gritar y protestar no va a cambiar nada, aquí todo va a seguir igual”, dijo en un video transmitido en Facebook.

“Yo no tengo nada que ver con el comunismo, creo que hasta nací en el país equivocado. Yo soy hija de preso político y ni crecí con mi papá. No voy a salir a gritar de política porque no me van a separar de mi hijo, como hicieron con mi papá y conmigo”, agregó la joven.

En otro video, además, respondió al influencer cubano Ernesto Morales, a quien dijo: “Si quieres luchar por la libertad de Cuba, ven y lucha tú, yo no soy Mariana Grajales”.

En su clip dedicado al youtuber, la Amy Winehouse cubana refrendó que su palabra y su protesta sería una más y pidió que dejaran de exigirle una participación política cuando lo único que le interesa es su vida y el legado de Amy.

Lisandra se refería a una transmisión del 9 de mayo, donde Morales, desde su canal de Facebook, expresó que a la joven, para poder emular con la persona a la que se parece, “le falta muchísimo”.

En el video en cuestión, Morales se refirió a la denuncia que hizo la propia cubana de represalias en su contra cuando la expulsaron de su trabajo después de haber sido visible en medios cubanos independientes, donde contó que trabajaba de manera ilegal. Morales, en referencia a las declaraciones de Lisandra, aludió a una suerte de victimización de la joven en los medios independientes, donde, según el influencer, la presentaron como una víctima de un sistema.

Para Morales, la Amy cubana imita “las peores cosas”. En su programa, definió todos los hechos asociados a la habanera como “una muestra de la degradación, todo eso de que no la mezclen con política” y repuso que la notoriedad de la cubana se debe únicamente a su parecido físico con la británica.

En fechas pasadas, Lisandra fue expulsada del bar Escabeche (Habana Vieja), donde trabajaba extraoficialmente como camarera, tras aparecer en medios independientes.

“Yo trabajaba ahí brindando un servicio de apoyo, yo no tenía papeles para trabajar ahí”, precisó la joven. Asimismo, pidió a los medios independientes atenerse a sus declaraciones. “No divulguen más noticias falsas, no me mezclen con política, me expulsaron simplemente por el hecho de que yo estaba trabajando ilegal”, aseveró.

“Yo estaba trabajando sin papeles, y como en todas las publicaciones pusieron que yo era camarera del bar de Obispo y Villegas, los directivos de mi jefe se enteraron y preguntaron quién era yo”, contó. “Yo sabía que [el despido] iba a suceder tarde o temprano”, agregó.

Rodríguez, desde adolescente, comenzó a escuchar la música de la cantante británica Amy Winehouse, pero no percibía su parecido con la artista hasta que las personas lo comenzaron a notar.

Al percibir su semejanza con la intérprete de Back to Black, decidió rendirle su propio homenaje a la cantante fallecida en 2011 a los 27 años.

“Solo me peino y me pinto como ella porque no uso más maquillaje. También me empecé a hacer sus tatuajes”, explicó.

Aunque la “Amy cubana” no tiene pensado entrar en el mundo del arte, canta en sus ratos libres para desahogarse, detalló.

