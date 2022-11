MADRID, España.- Amnistía Internacional (AI) volvió a denunciar este domingo, día del segundo aniversario del 27N, el injusto encarcelamiento al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA).

Amnistía Internacional compartió un link en su cuenta de Twitter desde donde llama a sumarse a exigir la liberación del líder del Movimiento San Isidro, condenado a cinco años de privación de libertad.

Cuban artist Luis Manuel posted a video saying he would be attending a protest in his hometown of Havana. Before he could get there, he was arrested and later sentenced to five years in prison.

This is his story. Demand his release: https://t.co/zbWMyGklRy ✊ #W4R22 📢 pic.twitter.com/9aYqlnl3UN

— Amnesty International (@amnesty) November 27, 2022