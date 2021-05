MIAMI, Estados Unidos.- Amnistía Internacional declaró este viernes preso de conciencia al artista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra bajo custodia del Estado cubano desde el pasado 2 de mayo, cuando fuerzas del régimen lo llevaron al hospital capitalino Calixto García en el sexto día de una huelga de hambre y sed que mantenía.

En un comunicado publicado este 21 de mayo, la organización insto al gobernante “Miguel Díaz Canel Bermúdez y a otras autoridades cubanas a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional”.

“Luis Manuel no debe pasar ni un día más bajo la custodia del estado. Ha sido privado de su libertad únicamente por expresarse pacíficamente y debe ser liberado inmediatamente y sin condiciones. Es hora de que las autoridades cubanas reconozcan que no pueden silenciar todas las voces independientes del país. Luis Manuel no está solo: muchas personas en la comunidad internacional apoyan su trabajo como defensor de los derechos humanos y como artista que lucha por la libertad de expresión”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Luis Manuel ha estado en el hospital, bajo la supervisión o el control de funcionarios de seguridad del Estado y con visitas muy restringidas de sus familiares directos, desde hace tres semanas”, según información obtenida por Amnistía Internacional, quien denunció que en su encierro el artivista “no parece tener acceso a su teléfono ni al mundo exterior”.

“Mientras se encuentre privado de su libertad, Luis Manuel Otero debe recibir atención médica de su elección, recibir visitas periódicas de sus familiares y amigos, no ser torturado ni sufrir ningún otro tipo de maltrato, y tener acceso a los abogados que elija”, reza el documento.

Luis Manuel Otero ha sido calificado preso de conciencia por Amnistía Internacional en dos ocasiones anteriores, cuando fue detenido únicamente por ejercer pacíficamente su libertad de expresión.

“Él y otros miembros del Movimiento de San Isidro, así como aliados y periodistas, han sido sometidos a una vigilancia constante y aterradora, que el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional y los investigadores documentaron en diciembre de 2020”, finaliza el texto.

