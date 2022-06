MIAMI, Estados Unidos. — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ironizó este miércoles sobre el tema de la contratación de médicos cubanos durante su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Ante la pregunta de una reportera, AMLO negó versiones aparecidas en redes sociales que aseguraban que los galenos de la Isla ya habían llegado al país y que estarían hospedados en hoteles militares.

“No, no es cierto. Es que está cañón, como dicen los jóvenes”, contestó el gobernante a la periodista. Acto seguido, llamó a “los voceros de los que se sentían los dueños de México” a dejar a un lado la paranoia con el tema de los médicos cubanos.

“No sé qué tienen. ¿Qué les estará pasando? No sé por qué tanto nerviosismo. Inventan, mienten constantemente. Me traen en la punta de la lengua. No todo el pueblo, es solo es un sector. Y los voceros de los que se sentían los dueños de México. Yo les diría que se serenaran. No es para tanto”, añadió.

Sin detalles del acuerdo

El pasado 19 de mayo, el gobierno de México realizó el anuncio oficial de un acuerdo en materia de salud establecido entre la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), un convenio que incluía la formación de especialistas, investigación, vacunas y medicamentos.

Pese a ser cuestionado sobre el tema en varias ocasiones, AMLO no mencionó en sus intervenciones públicas el salario a cobrar por los galenos ni el porcentaje que irá a parar a manos del régimen de La Habana, que suele ser casi la totalidad, como han dicho durante años los propios médicos en “misiones” internacionales.

Este martes, Belkis Trimiño Chantez, doctora cubana residente en México, denunció al presidente de ese país por violar la ley en materia de migración y del ejercicio profesional en el campo de la medicina al contratar a los médicos de la Isla.

“Uno no puede ejercer en ningún país sin cédula profesional o sin responsiva. Tendría que ser una situación que realmente lo amerita, como una especialidad para la que no hubiera ninguna persona disponible en México”, sostuvo la doctora durante una entrevista concedida a La Voz de la Frontera, medio local de la ciudad de Mexicali.

