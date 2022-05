MIAMI, Estados Unidos. – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, invitar a todas las naciones del continente a la Cumbre de las Américas, según dijo el propio mandatario en su conferencia de prensa diaria correspondiente a este 2 de mayo.

“Con todo respeto, le plantee al presidente Biden que si va a haber Cumbre de las Américas deben participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie. Todos, todos, todos, ya tiene que cambiar la política en América, ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos”, detalló AMLO sobre su conversación telefónica con Biden.

La pasada semana el subsecretario de Estado de EE. UU., Brian Nichols, dijo a un grupo de reporteros que era “poco probable” que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela fueran invitados a la Cumbre de las Américas.

Tras las declaraciones de Nichols a la prensa, se espera que los tres regímenes latinoamericanos sean desairados por la Casa Blanca. La lista de invitados será publicada en los próximos días por el Gobierno de Estados Unidos.

Este lunes, AMLO se preguntó: “¿Cómo es que convocamos a Cumbre de las Américas pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite? Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, a hermanarnos, eso es lo que necesitamos, no la confrontación”, dijo.

De acuerdo con el presidente mexicano, Biden “va a pensar” en su sugerencia. “Ojalá se resuelva hacer invitación abierta y quien no quiera que no vaya, pero que nadie excluya a nadie”, también dijo el mexicano.

La IX Cumbre de las Américas tendrá lugar en junio próximo en la ciudad de Los Ángeles. Los líderes regionales que asistan debatirán temas relacionados con la democracia en Occidente, según han reportado varios medios de comunicación.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciado que Estados Unidos intenta excluir a Cuba de la IX Cumbre de las Américas.

En conferencia de prensa ofrecida ante medios oficiales y extranjeros acreditados en la Isla, el funcionario aseguró que Washington había venido “realizando intensos esfuerzos y ejerciendo presiones sobre los países de la región para tratar de excluir a Cuba de la IX Cumbre de las Américas”.

“Estados Unidos recurre una vez más a todo tipo de recursos y mentiras para hacer valer el derecho ganado por Cuba y su pueblo a estar presente en estas Cumbres en igualdad de condiciones con el resto de los países de la región”, dijo Rodríguez Parrilla.

Pese a que Cuba no figura como miembro activo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el régimen de la Isla participó en las dos últimas ediciones de la Cumbre de las Américas, celebradas en Panamá (2015) y Perú (2018).

