MIAMI, Estados Unidos.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este martes durante su conferencia matutina que no irá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los mandatarios latinoamericanos, en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos regímenes han sido excluidos de la cita.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller” Marcelo Ebrard, expresó el mandatario de izquierda, que regresó en las últimas horas de una gira por Centroamérica que incluyó Cuba.

“No quiero que continúe la misma política en América, y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”, enfatizó.

“Estamos por resolver este asunto. Llevamos muy buena relación con el Gobierno del presidente Biden y queremos que se invite a todos. Esta es la postura de México”, señaló, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

El pasado domingo, Día de las Madres, durante su visita a la isla, López Obrador aseguró que insistiría al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que convoque a todos los países del continente al cónclave, que tendrá lugar el mes próximo en Los Ángeles, California.

La Cumbre de las Américas, de la cual Estados Unidos anunció iban a quedar excluidos los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, abordará especialmente la crisis migratoria.

Las declaraciones de López Obrador, menos de 24 horas después de haber regresado de Cuba, han provocado una ola de reacciones en su país, como la del exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, quien calificó la postura del líder de Moderna como un “autogol y un despropósito”.

“Es un autogol para los intereses prioritarios de política exterior del país, y para la relación más importante para nuestro país y que, como el propio presidente ha reconocido implícitamente al apoyar la renegociación del TLCAN, es fundamental para el bienestar y la prosperidad de los mexicanos, incluyendo los 11 millones, de los cuales cinco millones son indocumentados, de mexicanos en Estados Unidos”, dijo el ex diplomático al diario El Universal.

