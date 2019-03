AMLO declara “el fin de la política neoliberal” en México

MIAMI, Estados Unidos. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este fin de semana el fin de la política neoliberal en el país azteca y dio a conocer los 11 lineamientos con los que arrancará lo que denominó el nuevo modelo posneoliberal.

“Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular entreguista, quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política de pillaje antipopular y entreguista”, dijo durante la clausura del Foro Nacional”, anunció el mandatario durante la clausura del foro para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Según AMLO, el neoliberalismo en México será sustituido por 11 lineamientos que ayudarán a forjar de abajo hacia arriba un modelo económico en el que se crucen las políticas sociales con las económicas, para disminuir la desigualdad social.

Entre los nuevos conceptos se encuentran la honradez y honestidad, no a la discriminación, no al gobierno rico con pueblo pobre, el mercado nos sustituye al Estado, por el bien de todos primero los pobres, igualdad y no discriminación en todas sus facetas, no hay paz sin justicia, no más migración por hambre, el respeto al derecho ajeno es la paz (sobre la autodeterminación de los pueblos), la democracia que significa el poder del pueblo (legalizar la revocación del mandato, plebiscito y consulta popular) e instaurar la ética, libertad y confianza en la búsqueda espiritual sobre la material.

El mandatario también arremetió contra la tesis económica de que el mercado sustituye al Estado, algo, que, según explicó, “fue una patraña para imponer la política neoliberal, un sofisma”.

“En ninguna parte el Estado se diluye, en ninguna parte el Estado incumple con su responsabilidad económica, política y social, ni en China, ahí está el Estado, ni en Estados Unidos”, apuntó.

La declaración de intenciones del mandatario mexicano evidencia un marcado giro hacia la izquierda de la nueva administración, un hecho que ha generado temor entre diversos sectores políticos y sociales de ese país.