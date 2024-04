MIAMI, Estados Unidos. – Amir Valle acaba de publicar sus dos últimos libros. Ambos, de géneros literarios diferentes, están hermanados en un tema del que queda mucho por explorar: la policía política de la Alemania socialista, la Stasi.

Tu rostro más secreto, su última novela, aborda un caso real de un descendiente de militares alemanes e indaga en la relación entre la Stasi y el nacimiento de los Órganos de la Seguridad del Estado cubana en los años 1960. “Ese parentesco entre cuerpos represivos socialistas es un tema con el que quedé conectado y de esa curiosidad nació, en 2021, el libro Leviatán”, explicó.

El aliento del lobo. La Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, por su parte, hace el recorrido desde la Historia, con mayúsculas, de la Stasi, a través de la no ficción.

Sin agotarse las fuerzas para trabajar, Amir investiga y escribe a la par de liderar una empresa prolífica como Ediciones Ilíada desde 2016. Amén de la distancia del exilio su nombre no deja de sonar en las letras cubanas contemporáneas.

―En tu caso, ¿qué te hizo mirar hacia la Stasi con una narración como Tu rostro más secreto?

―Para cualquier persona que haya vivido en una dictadura, sea de izquierda o de derecha, es casi imposible vivir en Alemania y no husmear en la historia o no visitar esos lugares donde se materializó el horror de esos dos engendros que fueron el nacionalsocialismo de Hitler y el comunismo de la antigua República Democrática Alemana, con sus respectivas policías políticas, cuál de las dos más siniestras.

Conocer a cubanos que fueron víctimas de la Stasi fue, tal vez, el primer paso. Después se impuso mi curiosidad humana: ¿cómo fue posible que, en una nación que ha generado tanto humanismo y tanta belleza a la cultura, a la filosofía y al pensamiento universal, eclosionarán estos dos fenómenos tan irracionales, inhumanos y horrendos?

Todo eso impulsó al periodista que me habita, que fue quien decidió investigar, aprovechando que estaban ahí, a la mano, esos archivos, esos testimonios, y las víctimas de ese perfecto control político de un pueblo que consiguió la Stasi entre 1950 y 1989, año en que cayó el muro de Berlín y, con él, ese sistema opresivo.

―Ha salido a la luz también tu libro El aliento del lobo. La Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, que es una investigación histórica sobre el cuerpo represivo alemán. ¿Qué hallazgo histórico te impactó más durante el proceso de investigación?

―Que quienes han decidido en este planeta imponer el comunismo, supuestamente el nivel de la sociedad humana más humano, más justo, más inclusivo, más democrático, estuvieron dispuestos, y lo demostraron con hechos innegables, a utilizar métodos inhumanos, injustos, exclusivos y antidemocráticos para conseguir esos propósitos también supuestamente superiores.

Que persiguiendo esa idea de un mundo mejor se han cometido crímenes horrendos, gravísimas violaciones de los derechos humanos y la destrucción incluso del entramado económico, social, histórico y cultural que se había consolidado de modo natural y orgánico durante siglos en muchos países cuyos líderes apostaron por ese modelo de sociedad.

Es decir, investigar en documentos de la Stasi, escuchar los testimonios de las víctimas, hurgar en esos oscuros entresijos de la historia de la Alemania comunista (y sus conexiones realmente siniestras entre los partidos comunistas y las policías políticas de los países del que se llamó Campo Socialista me ha permitido reafirmarme en el horror y la mentira con la que se ha construido esa ideología y ese modelo de sistema que, por suerte, hasta hoy ha convencido a gran parte del mundo de su ineficacia justamente por la vía más efectiva: la de su fracaso absoluto.

―Como en otros casos en tu literatura, la novela más reciente tiene al centro a un personaje real. ¿Te encontró su historia o diste tú con ella?

―Di con esa historia en un resumen del contenido de los archivos que revisé los meses en que estuve como escritor invitado en el Museo Prisión Central de la Stasi en Hohenschönhausen: allí se hablaba de ciudadanos alemanes que, cuando pudieron revisar los archivos que la policía política les había elaborado, descubrieron que habían nacido en Cuba, casi todos en los años 60 y, por diversas razones, habían ido a parar y a crecer en la RDA.

Me pareció una anomalía histórica muy seductora, además de lo maquiavélico que me resultó que se les ocultara por décadas su verdadero origen, así que me puse a preguntar y buscar en ese sentido, y uno de los investigadores de la oficina federal para los archivos de la Stasi me dio la clave para localizar uno de esos expedientes.

Lo que vino después fue conocer a ese señor, un joven oficial de la Stasi, que creyó ser hijo legítimo de uno de aquellos altos oficiales que asesoraron a la Seguridad del Estado cubana a inicios de los años 60. Y aquí debo ser sincero, pues fue el momento más fácil de mi investigación: ese señor me abrió la puerta de su vida y su memoria sin muchos obstáculos porque parecía desesperado por no llevarse a la tumba su muy singular historia, creo yo que presionado por el cáncer del que moriría tiempo después, en 2018. Y esa historia de vida me demostró la vieja tesis de que muchas veces la realidad supera a cualquier ficción.

―En Alemania, donde has residido en tus años de destierro, ¿cómo se percibe entre las nuevas generaciones aquella fuerza represiva de la Alemania socialista?

―Ese es uno de los aspectos a los que más tiempo dedico en El aliento del lobo. La Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, el libro resultado de mi investigación sobre el tema. Todavía hoy, más de 30 años después de la caída del muro, la supuesta “reunificación alemana” es un trauma nacional con muchísimas aristas por resolver, esencialmente en las diferencias económicas entre los territorios que estaban en la Alemania comunista, la RDA, y los que estaban en la llamada entonces RFA.

Lo mismo sucede con la Stasi: existe consenso sobre el horror que impuso, pero lamentablemente, por solo poner un ejemplo, mientras las leyes protegen a la mayoría de los antiguos represores impidiendo que sus historias personales como verdugos sean utilizadas públicamente para denunciar ese horror, las víctimas llevan años liadas en juicios interminables buscando justicia y aún más burocráticos procesos para recibir la indemnización que el Estado promete para este tipo de casos.

Eso enrarece el panorama, hace difícil la investigación y, creo yo, impide que se acabe de cerrar esa enorme herida en la memoria histórica de Alemania. Aun así existe conciencia histórica sobre la necesidad de que no se pierda la memoria.

―Acabas de publicar en dos casas editoras muy diferentes: Verbum, uno de los íconos editoriales del exilio cubano, y Anaya, una poderosa editorial de la lengua española. ¿Qué tal están de salud las casas editoriales cubanas en la diáspora?

―Creo que estamos en uno de los mejores momentos; y aquí hablo como editor de Ilíada Ediciones, que fundé en 2016 y donde ya se han publicado cerca de 200 títulos de autores cubanos, latinoamericanos y españoles, con un único rasero: la calidad literaria.

Básicamente, en Estados Unidos y Europa han surgido en estos últimos años sellos editoriales muy diferenciados unos de otros, en un intento por darle cobertura a la incesante producción literaria tanto en la Isla como en la diáspora.

Cada editor, como se sabe, tiene su librillo, y a cada uno de quienes hemos osado meternos en esta locura en un mundo en que ya apenas lee, se nos observa y critica desde muchos lados. A unos nos tildan de elitistas, a otros de demasiado inclusivos en cuanto a calidad, a varios por las ediciones apresuradas, a algunos por publicar libros fuera de Cuba y llevarlos a la Isla, a unos pocos por publicar solamente a escritores que están fuera de los circuitos culturales dentro de Cuba. Las críticas llueven y muchas veces no tienen en cuenta el riesgo que corremos ni los retos que debemos sortear simplemente para existir.

Pero lo importante es que hoy cientos de autores, muchos de ellos de gran calidad y con excelentes propuestas literarias, están ahí, visibles, y solamente falta acercarse a ellos. Eso, en cualquier caso, es un síntoma de buena salud.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.