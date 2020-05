Amenazas de muerte en respuesta al ayuno convocado por la UNPACU

MIAMI, Estados Unidos.- Este viernes culminó a las 12 a.m. el ayuno convocado por José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) contra la represión, en apoyo a los presos políticos y en homenaje a Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo.

Más de 300 personas se sumaron al ayuno del 13 al 15 de mayo, que comenzó en Santiago de Cuba y se extendió no solo a Guantánamo, Villa Clara, Camagüey, Matanzas, La Habana y Pinar del Río, sino que se unieron cubanos de otros países como Estados Unidos, México y Suiza.

Líderes opositores como Berta Soler, Ángel Moya y Félix Navarro también apoyaron la iniciativa. Grupos como la Academia Julio Machado, Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Comando Cívico Leoncio Vidal mantuvieron por tres días el estado de inanición.

“La respuesta a nuestro llamado fue muy positiva, pero hasta que no seamos todos solidarios con los presos políticos y entre nosotros, los demócratas cubanos, hasta que no seamos miles en las calles protestando, en los ayunos, en todas las acciones, en las redes sociales, miles unidos a favor de un mismo reclamo, miles manifestándose contra la tiranía, el régimen seguirá oprimiendo y explotando a nuestro pueblo”, expresó el líder principal de UNPACU.

Pero el hostigamiento del Ministerio del Interior, en represalia por el éxito de la convocatoria no se hizo esperar.

Este viernes varias viviendas amanecieron sitiadas por efectivos policiales. En el caso del activista Félix Pérez Salazar, miembro del Comando Leoncio Vidal, por segunda vez en menos de un mes fue multado.

“Me encontraba haciendo el ayuno y la policía lo sabía. Yo vivo en una segunda planta, mi madre en la primera, y bajé a verla porque me avisó que estaba con la presión alta. Tenía el nasobuco puesto y aun así los mismos oficiales que me vigilaban me multaron con 100 pesos (CUP) en represalia a mi participación en el ayuno”, dijo a CubaNet Pérez Salazar.

Este opositor es el esposo de Yanisbel Valido, la coordinadora principal del movimiento, que recientemente también fue citada y multada por supuestamente violar el Decreto-Ley 370, el cual regula el uso de internet en Cuba.

Otros activistas también fueron víctimas de represión. En Guantánamo, la Dama de Blanco y activista de UNPACU Celina Osorio fue citada a la unidad policial de su localidad. Allí fue retenida por más de cuatro horas y amenazada con prisión si continuaba su activismo.

Según reportó Nelva Ortega, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide, también fueron detenidos los activistas Otoniel Cruz Guilarte, Karel Reyes Revilla y Esdelmen Carrión Speck.

Este viernes 15 de mayo, después de finalizar una transmisión en directo que realizó la UNPACU a través de Facebook y Youtube, José Daniel Ferrer recibió una llamada telefónica donde fue amenazado de muerte.

“La última jugada de la tiranía es amenazarme de muerte a través de llamadas anónimas. Siento decirles que no temo perder mi vida. El difunto Oswaldo Payá decía, y no sin razón, que vivimos y morimos en manos de Dios. La tiranía le asesinó. No sería yo el primero ni el último asesinado por luchar por la libertad de mi pueblo esclavizado”, fue la respuesta que a través de CubaNet diera Ferrer al régimen cubano.

Durante este mes la UNPACU ha denunciado más de 15 arrestos arbitrarios y el recrudecimiento de la represión contra presos políticos y activistas. El caso más reciente fue el de Ovidio Martín Castellanos, quien hizo público su decisión de exiliarse luego de haber sido golpeado en una unidad policial santiaguera y amenazado con ser violado y asesinado.

Desde La Habana, Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de UNPACU y promotor de Cuba Decide, denunció a CubaNet la crítica situación de salud del preso político Maykel Herrera Bones, quien es paciente de VIH.

“La situación de Maykel es alarmante, luego de su huelga y unido a las condiciones del penal se ha agravado su estado de salud. Según su hermana, que fue a la prisión, tiene la carga viral altísima, erupciones en la piel y llagas en varias partes del cuerpo”, lamentó el opositor.

En la actualidad 38 miembros de este grupo opositor están cumpliendo sanciones o a la espera de juicio por su activismo político. Mientras que Cuban Prisoners Defenders reporta alrededor de 130 presos políticos en todo el país.