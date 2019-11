SANTIAGO DE CUBA.- La jornada de este jueves culminó para la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) con un saldo de 6 personas detenidas por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y un operativo con miembros de fuerzas combinadas del Ministerio del Interior (MININT).

Entre los detenidos se encuentra Carlos Oliva Rivery, miembro de la dirección nacional de UNPACU y promotor de Cuba Decide. Oliva iba de regreso a su vivienda y mientras esperaba por una motocicleta fue detenido y conducido hacia la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba. La detención se produjo en la esquina del Policlínico Docente 28 de Septiembre, ubicado en el reparto Mármol, centro médico que la Seguridad del Estado utiliza como punto de control para mantener la vigilancia en los alrededores de las sedes de UNPACU, relativamente cercas.

Carlos Oliva habló con CubaNet y detalló que al frente del operativo se encontraban los oficiales que se hacen llamar Richard, Wilber y Fujishiro: “me dijeron que José Daniel iba preso”, alertó Oliva, quien directamente fue responsabilizado por estos agentes de la campaña interna que se está realizando por la liberación del líder de la UNPACU, que hoy cumple 52 días detenido sin fecha de juicio.

“También me multaron con 2000 CUP, pero en esta ocasión se negaron a darme el talonario. Yo como siempre he dicho y mantengo mi postura de que no pago multas porque luchar pacíficamente por la libertad de mi país, y en este caso exigir la libertad de José Daniel Ferrer, no es un delito”, aseguró.

Oliva Rivery fue también amenazado con un allanamiento con robo a su vivienda. Le advirtieron que le queda muy poco tiempo para ser llevado a prisión: “Yo sé, desde que me uní a la UNPACU, cuáles son los riesgos que corro, he visto lo que es capaz de hacer el régimen para tratar de silenciarnos. Todo eso lo asumo, sin odios y sin rencores, pero con toda la convicción de que estoy del lado correcto de la historia, y que vamos a lograr en un futuro muy cercano un cambio de sistema en nuestra nación”, concluyó el opositor.

Así mismo, otros activistas fueron detenidos cuando salían de la vivienda de Carlos Oliva Rivery, ubicada en el reparto Mariana de la Torre, y que también funciona como célula de la UNPACU. Ellos fueron: Franklin Álvarez Fernández, Alfonso Chaviano Peláez, José Castillo Ríos y Yordanis Chávez Roll.

CubaNet también conversó con Chávez Roll y quien detalló: “Nos mantuvieron alrededor de dos horas en la Segunda Unidad Policial, y en mi caso me multaron con 100 pesos, pero en vez de darme el talonario el mismo oficial me lo rompió delante, y me dijo que no lo necesitaba porque al final nosotros no pagábamos multas”, culminó.

También fue detenido Carlos Torres Gómez, que no es activista sino un familiar de la esposa de Carlos Oliva Rivery, y se encontraba en las afueras de la vivienda cuando se produjo el operativo. Fue liberado más tarde sin mayores explicaciones.

Por su parte, Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de UNPACU y portavoz de la organización, denunció la persecución contra él y la vigilancia en las afueras de su vivienda por parte de agentes de la Seguridad del Estado. “Los actos represivos de hoy son las respuestas del régimen cubano a las campañas por la libertad de José Daniel Ferrer, nuestros tres compañeros y todos los presos políticos, que ha comenzado a tomar fuerzas en las calles de diferentes provincias del país, fundamentalmente en La Habana y en el Oriente”, aseveró Oliva Torres.