SANTIAGO, Cuba. – Evert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, joven integrante del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y promotor de Cuba Decide denuncia estar siendo blanco de hostigamiento y amenaza, por funcionarios de la oficina de multas.

El activista, de apenas 24 años de edad, se encontraba en la Sede Nacional de la UNPACU el 1ro de octubre del pasado año, cuando fue allanada ilegalmente por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior (MININT), acción en la que fueron arrestados el líder de la agrupación, José Daniel Ferrer García y tres activistas, que hasta la fecha permanecen encarcelados bajo un irregular proceso legal.

En esa ocasión las autoridades lo mantuvieron retenido por aproximadamente dos horas en una de las habitaciones de la Sede Nacional junto al menor de edad José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de Ferrer García.

“Nos tuvieron en ese cuarto durante casi todo el Registro. En ese tiempo no sabíamos qué estaba pasando afuera.”

Evert cuenta a CubaNet que antes de ser sacado de la habitación le multaron arbitrariamente con 100 pesos.

Multa (Foto: Cortesía del autor) Multa duplicada (Foto: Cortesía del autor)

“El oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Addriel entró en la habitación con otro oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y le ordenó que me multara. La justificación que se me dio fue que yo estaba ese día en la Sede.”

Para Ebert, este argumento no tiene sentido. Por tal motivo, no da validez a la sanción.

Desde que inició el año 2020, varios inspectores de la oficina de multas se han presentado en su vivienda en cuatro ocasiones, reclamando el pago de la multa que se le fue impuesta.

“Las dos primeras veces que vinieron yo no me encontraba. La tercera vez si los vi y me comunicaron que las cuotas se me habían duplicado por no pagarla en tiempo. En ese momento les explique que la multa se me había impuesta por mi manera de pensar y por eso no la podía pagar. La última visita fue el 17 de este mes y el funcionario me dijo groseramente que si no la pagaba (la multa), me llevaría a los tribunales y me encarcelaría.”

Carlos Oliva Rivery, miembro de la Coordinación Nacional de la UNPACU, señala “que ese método se ha convertido en el más utilizado en los últimos años por el régimen cubano para llevar a prisión a sus oponentes pacíficos. De esa manera enmascaran el encarcelamiento político con un supuesto delito común.”

El Coordinador también recuerda que de los 49 presos políticos que tiene la organización, seis son por dicho motivo.

Rivery también nos comunicó que varias decenas de activistas han sido multados y se encuentran bajo las mismas amenazas de ser encarcelados por esta razón.

La familia de Evert es públicamente miembro de UNPACU desde septiembre de 2017. Sus integrantes han denunciado en varias ocasiones el acoso del que son víctimas. A su padre, Ebert Hidalgo, le han amenazado con encarcelarlo por un supuesto delito de atentado contra dicho órgano. Su hermana mayor, Haydée Hidalgo, denunció haber abandonado su trabajo como psicóloga en un policlínico debido al hostigamiento del que estaba siendo víctima en el centro. Su vivienda fue atacada con un cóctel molotov el 18 de febrero de 2019.

A Evert Luis y a su hermana mayor las autoridades les han amenazado con retirarle la custodia de sus hijos si continúan en la oposición. Haydée ha afirmado que el oficial Julio Fonseca se ha presentado en la escuela de su hijo de 10 años para que lo expulsen. Hasta ahora no ha sucedido.

El joven activista se mantiene firme en su postura de no pagar la multa y enfrentar las consecuencias que esto tenga.

“No he cometido ningún delito. Yo soy un activista de derechos humanos, la multa se me fue impuesta arbitrariamente por ese motivo.”