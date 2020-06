Amenazan con desalojar a una joven madre cubana de cinco, en Villa Clara

MIAMI, Estados Unidos.- Una madre cubana de cinco menores de edad está siendo amenazada de desalojo por la policía del régimen, luego de que esta ocupara un antiguo local en el municipio de Placetas, en Villa Clara, denunciaron en la red social de Facebook.

De acuerdo a la publicación, Dailen Hernández Ortega, de 30 años, se vio obligada a irrumpir en el local estatal porque no tenía vivienda para ella y sus hijos, de 10 años, 7, 5, 3 y una bebé de un mes de nacida.

El lugar donde se encuentra Hernández Ortega está ubicado en el “sector de Castillo”, como se le conoce en el municipio, de acuerdo con la publicación, y la “joven madre se encuentra desesperada ante las peligrosas amenazas de oficiales de la mal llamada policía nacional en contra de sus hijos y de su integridad física, pero a la vez está decidida a no abandonar el lugar, pues no tiene una vivienda donde pueda estar”.

El texto de Facebook denuncia además que “estos delincuentes uniformados se encuentran en el portal del lugar y sus amenazas son gritadas por la ventana, ya que la acción de esta desesperada madre los ha llenado de indignación al ser este lugar un antiguo local usado por la policía”.

El mismo usuario que publicó la denuncia este fin de semana aseguró en otro texto que Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, junto a algunos colegas, se presentó en el lugar para brindar apoyo a la joven madre.

El hecho ha despertado indignación entre cubanos, que incluso reclaman que Miguel Díaz-Canel había prometido no dejar desamparadas a las madres cubanas de más de tres hijos. “Que reclame sus DERECHOS por ser madre de más de 3 hijos. Es que aún no saben que la Gaceta Oficial de Cuba y el propio Miguel Díaz-Canel dijo por la televisión que toda madre con mas de tres hijos tiene derecho no a ese rancho, sino a una casa que tenga comodidades”, escribió Magalis Remedio.

Por su parte, otro usuario aseguró que “cuando se dice Policía Nacional hay que hacer énfasis en la palabra Revolucionaria para desacreditarlos aún más. Dónde ejercen la revolución, o la utilizan como eufemismo por no decir represión”.

“Y todavía salen por la televisión en el noticiero a hablar de lo que esta pasando en USA, cuando ellos tienen más problemas que resolver dentro de su propio país para hablar de los problemas ajenos. Comunistas, descarados, oportunistas”, dijo otro.

Así mismo, mientras muchos mostraron su apoyo y se compadecieron de la joven madre cubana, otros la criticaron por no planear su maternidad.

“Le deseo un desenlace feliz, pero con tanta necesidad qué hace pariendo tanto. Uno debe planificar sus hijos y más cuando no tiene las condiciones, que se ponga un anticonceptivo o no sé. La cosa es triste traer tantos hijos al mundo a que sufran y pasen trabajo”, opinó otro internauta.