Amenazan con armas blancas a activistas de la UNPACU

SANTIAGO DE CUBA, Cuba. – Familiares del activista y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Carlos Amel Oliva Torres, fueron amenazados en la noche del pasado jueves frente a su vivienda en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba por un grupo de personas ebrias que portaban armas blancas.

Katherine Mojena Hernández, miembro de la Dirección Nacional de la UNPACU, dijo a CubaNet que, pasadas las ocho de la noche del jueves, tocaron la puerta de la casa de su madre.

“Yo vivo en la segunda planta, cuando siento que varias personas están ofendiendo a mi mamá, mi hijo de siete años me avisa y, cuando bajamos, comenzaron las calumnias y la agresión física contra nosotros”, explicó la mujer.

Mojena Hernández relata que los cuatro agresores, al parecer estaban borrachos, portaban cuchillos.

“Varias veces lanzaron la reja que estaba abierta para tratar de golpearme, pues estaba pegada a ella grabando. También me lanzaron manotazos para quitarme el teléfono. Uno de los provocadores me pisoteó y me reventó el dedo del pie izquierdo”, recuerda la activista.

Oliva Torres, quien también se encontraba filmando en el momento del acto vandálico, dijo en redes sociales, que sufrió golpes en el abdomen.

“Los agresores fueron enviados por la policía política para que nos lesionaran, estaban bien borrachos y no viven en la localidad, algunos vecinos llamaron a la policía, pero ésta nunca llegó”, aseguró el joven.

Los activistas refieren que gracias a la intervención de algunos vecinos los daños no fueron mayores.

“Antes de irse, estos delincuentes nos amenazaron de muerte, que nos iban a tirar excrementos y nos cortarían el rostro, entre otras barbaridades”, señalan.

El joven líder también contó que en la esquina de su vivienda se encontraba el agente Bruno, de la Seguridad del Estado.

“Me dicen que estaba en la esquina de la casa verificando que estos delincuentes cumplieran las orientaciones encomendadas (…) Lo peor de todo esto, es que mis hijos de 4 y 7 años respectivamente, presenciaron y vivieron todo esto. Mi hijo más pequeño no comprende por qué los policías invaden su casa y se llevan su memoria USB con animados. Lo despiertan y sacan de su cuarto y revuelven toda la casa. Tampoco entiende por qué esos hombres querían golpear a sus padres”, lamenta Mojena Hernández.

Cuentan, que cuando se retiraban los alborotadores, se le escuchó decir a uno que estaba vestido de blanco: “a ti y a José Daniel (Ferrer García), los voy a coger a los dos”.

La familia opositora dice que estos actos represivos no menguarán el activismo a favor del pueblo de Cuba.

“Responsabilizamos a Raúl Castro y Miguel Díaz Canel de cualquier cosa que nos pueda suceder, porque no es la primera acción de este tipo que intentan contra nosotros”.

Hace unos meses, varios agentes de la Seguridad del Estado, incitaron a personas que se dedican a gestionar materiales de la construcción en el Punto de Venta “El Platanal”, muy cercano a la casa de los disidentes.

“Nos golpearon, lanzaron huevos y excrementos, con el pretexto de que nosotros estábamos publicando cosas en contra de la comunidad, algo totalmente falso, porque nuestras denuncias son y serán siempre contra este sistema que oprime a todo el pueblo”, selló Katherine.

La represión contra los activistas de la UNPACU, miembros de la Sociedad Civil Independiente, periodistas independientes y pueblo en general ha arreciado durante los últimos meses.

Varios videos publicados recientemente por la organización, demuestran el recrudecimiento policial en las congas por parte de efectivos policiales.

La Unión Patriótica de Cuba es la organización más activa en el oriente del país y la de mayor número de prisioneros políticos, 47. Además de caracterizarse por la publicación diaria de videos de denuncias y la realidad cubana, ofrece ayuda alimentaria a personas de bajos recursos y realiza obras sociales por toda la isla.