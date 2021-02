Amenazan a reportero de CubaNet con multa de 15 000 pesos

LA HABANA, Cuba. – El periodista de Cubanet Vladimir Turró Páez fue arrestado el pasado miércoles alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando se dirigía a cubrir una protesta pacífica que realizaría un grupo de católicos independientes en La Habana Vieja.

“El arresto se produjo a un par de cuadras de mi hogar. Cuando doblo allí estaba un auto policial que me manda a detener la marcha de la moto. Automáticamente sale del auto un oficial de la Seguridad que me pidió que le entregara las llaves de la moto y los policías me montan en la patrulla”, denunció Turró Páez.

Según explica el reportero, los oficiales lo trasladaron a la Séptima Unidad de la Policía, en el municipio La Lisa, donde lo encerraron por aproximadamente cuatro horas. Nunca le ofrecieron alimentos ni agua potable.

“Como a la hora de estar allí aparece el mismo oficial de la Seguridad del Estado que me detuvo acompañado de otro policía. Me hicieron una advertencia escrita por supuesta actividad económica ilícita pues, según ellos, el periodismo independiente es ilegal y por tanto no está permitido ejercerlo”, refirió.

Asimismo, Turró Páez señala que el oficial uniformado le informó que la próxima vez que fuera arrestado por ejercer esta actividad sería multado con una alta cuantía.

“Me dijeron que en la próxima ocasión que me arrestaran la multa podría ser de hasta 15 000 pesos por actividad económica ilícita y que si me daba por no pagarla entonces sería enviado a los tribunales”, contó el reportero.

Recientemente, el régimen cubano incluyó el periodismo entre las 124 actividades que no se pueden ejercer por cuenta propia en la Isla.

“Lo que intentan es cerrar el cerco al periodismo independiente para que tomemos miedo de ejercer nuestra profesión; intentan cerrar lo más que puedan para asfixiarnos económicamente y acabar con nuestra labor de una vez y por todas”, denunció Turró Páez.

“Como es lógico me negué a firmar el acta de advertencia porque yo no hago nada ilegal, para mí es totalmente legal hacer uso de mi libertad de expresión”, afirmó.

Turró Páez y su colega Enrique Díaz han sido detenidos y multados en numerosas ocasiones. A principios de febrero, cuando se trasladaban a cubrir un intento de desalojo en La Habana Vieja, la Seguridad del Estado los arrestó y amenazó con encausarlos por “propagación de epidemias”.

“Estoy convencido de que van a seguir intentando acabar con nuestra labor. De la dictadura cubana se puede esperar cualquier cosa con tal de cumplir con su objetivo, pero creo que es hora de que se den cuenta de que voy a seguir haciendo lo que hago”, insistió.

