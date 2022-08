LA HABANA, Cuba. – El periodista de CubaNet Vladimir Turró Páez fue arrestado en la mañana de este domingo a pocos metros de su hogar, en el municipio de Arroyo Naranjo, cuando intentaba reunirse con un entrevistado.

“Todo ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana como a tres o cuatro cuadras de mi casa. Un oficial de la Policía que se identificó como el jefe de Sector de la localidad donde resido, me detuvo y me pidió que lo acompañara hasta la unidad de policías del Capri porque unos compañeros suyos querían hablar conmigo”, contó el reportero.

De acuerdo con el periodista, arrestado por segunda ocasión en menos de 15 días, en la unidad policial lo recibieron tres oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le hicieron una advertencia por escrito.

“Uno de ellos, el que dijo ser instructor de Villa Marista, puso un papel sobre la mesa y me dijo que era una advertencia escrita que me iban a imponer por instigación a delinquir”, explicó Turró Páez.

“Según los oficiales yo me dedico a convidar a las personas que se acercan a mí a que hablen mal del Gobierno. Les dije que eso era falso, por supuesto, y que ellos sabían perfectamente que lo único que hago es periodismo; por tanto no firmé el documento”, dijo.

Turró Páez detalló que los oficiales incluso le mostraron su presunto expediente de “contrarrevolucionario”, el cual, según le advirtieron, sería entregado a la Fiscalía tras reunir tres actas de advertencia por el supuesto delito de “instigación a delinquir”.

“Es obvio que andan buscando una forma de encarcelarme para detener mi trabajo como periodista”, acotó el reportero.

Asimismo, Turró Páez denunció que su teléfono, ocupado durante el tiempo que duró el arresto, fue dañado. “Luego de tres horas de arresto me liberaron, pero cuando me devolvieron mi teléfono me di cuenta que estaba húmedo y que me lo habían metido en agua”, denunció el reportero de CubaNet.

El pasado 17 de agosto, luego de ser agredido por un custodio en la cola de una tienda en MLC en el Hotel Comodoro, Turró Páez fue arrestado por dos oficiales de la Seguridad del Estado, quienes lo mantuvieron por más de dos horas en la estación de policías de Zapata y C.

