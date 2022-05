MADRID, España.- Bárbara Farrat Guillén, madre del joven Jonathan Torres Farrat, denunció que su hijo está siendo amenazado en el penal Jóvenes de Occidente, lugar donde se encuentra recluido por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Según explicó Farrat Guillén, el oficial Ángel, que “lo atiende” por la Seguridad del Estado, le dijo que el juicio no se realizará mientras ella continúe denunciando la situación de los presos políticos en Cuba.

La opositora dijo a Radio Televisión Martí que lo están haciendo para torturarlos a ambos.

“La Seguridad del Estado lo que menos se imagina es que, cada vez que yo entro a la visita, Jonathan lo primero que me dice es que no me detenga. Aunque pasen dos años, aunque pase el tiempo que sea, que siga denunciando, que lo que desean las autoridades es que él me convenza para que yo deje de denunciar, y entonces es que bajará la fecha de su juicio. Es una forma de tortura”, manifestó.

Farrat señaló además que las ocasiones en que la Seguridad del Estado “ha tratado de molestar a su hijo, Jonathan, simplemente, les ha dicho que no tiene nada que hablar con ellos, y que no firma ningún documento, que él es un preso político y, por tanto, no participa en ninguna actividad política en el penal”.

Recientemente, la opositora comentó que Jonathan Torres Farrat ha perdido las esperanzas de ser liberado por el régimen.

Tras la visita a prisión de la semana pasada, Farrat relató a través de Facebook: “Hoy por primera vez tuve que regañar a mi hijo durante la visita, al punto de que se me echó a llorar. Mi hijo ha perdido las esperanzas por completo de salir de prisión. Mi hijo dice que probablemente le echen los ocho años que le están pidiendo, como a muchos de los muchachos que están allá adentro y han hecho lo mismo que él”.

Jonathan Torres Farrat es el único menor que aún queda sin fecha de juicio, de los detenidos tras las protestas populares del pasado 11 de julio.

