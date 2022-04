MADRID, España.- El jefe de Redacción de Alma Mater, Yoandry Ávila Guerra, abandonó la revista universitaria tras la destitución de su director, Armando Franco Senén, por parte del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba.

Ávila Guerra, graduado de Gestión y Preservación del Patrimonio, en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, hizo público a través de Facebook el cambio de su estado laboral.

Al igual que la noticia del despido de Franco Senén, la publicación de Ávila Guerra ha suscitado numerosos comentarios de apoyo y de descontento con las decisiones arbitrarias del régimen.

“A veces hay que recibir golpes como estos, de los que sacuden de verdad, para entender dónde estamos parados y qué es lo que realmente existe en nuestro país: una dictadura que utiliza a la prensa solo a su favor. Es una historia que se repite y se repite, que consume y apaga, que aplasta y desaparece a quienes se atreven a cruzar la línea. Pero no te canses. Tu talento está por encima de todo”, dijo el periodista de Telemundo 51, Alexis Boentes Arias.

Yoandry Ávila Guerra ha sido también reportero del sitio digital Cubaperiodistas y ha colaborado con medios como El Caimán Barbudo, Somos Jóvenes y Cubadebate.

Aunque las autoridades no aclararon los motivos del despido de Armando Franco Senén, desde que este comenzara a dirigir Alma Mater la revista abordó temas que suele ocultar el Gobierno cubano.

Entrevistado por Diario de Cuba, Franco Senén no dio detalles de su despido.

“Es una decisión de la organización (la Unión de Jóvenes Comunistas) a la que pertenece Alma Mater. Fuera de eso, no tengo mucho más que hablar. Entenderás que está el calor del momento y hay un proceso abierto en torno a eso. Estamos en la entrega y tal, en este momento no puedo decirte nada más”, manifestó.

Así como destacó que la posibilidad de apelar la decisión “no es una opción que esté valorando”.

Tras la destitución de Franco Senén, el reconocido periodista Joaquín Borges Triana declaró: “En los 36 años que llevo como graduado de periodismo me han hecho ser testigo una y otra vez de historias como la que ahora motiva múltiples comentarios en las redes. Supongamos que sí, que Armandito se equivocó en algo y por esos errores hay que liberarlo. En tal caso, ello corrobora que en el ejercicio del periodismo en una sociedad como la cubana no hay margen para el error. Un médico puede equivocarse y por su culpa morir alguien, pero puede que ello no trascienda. En el periodismo no pasa así. A ese supuesto hay que añadir que el gran enemigo de un proyecto como el que se intenta edificar en este país no es el bloqueo ni el capitalismo, sino la propia realidad”.

