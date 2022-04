LA HABANA, Cuba. – Desde la prisión de Kilo 5, ubicada en la occidental provincia de Pinar del Río, varios reclusos denuncian el mal estado de los alimentos así como el diminuto tamaño de la ración que allí reciben.

Los prisioneros se quejan de que en esa instalación carcelaria “los están matando de hambre”. Según revelan, el menú es el mismo todos los días: como desayuno un poco de agua con sabor a guayaba y un pancito “del tamaño de una moneda de 40 centavos”.

Como almuerzo un cucharón pequeño de un poco de papas semi-aplastadas y en trozos (lo cual hace que sea menor la cantidad recibida), un poco del agua en la que se hirvieron las papas, que a veces contiene dos o tres pequeños trozos de calabaza, y una cucharada de una especie de pasta o masa ácida que en opinión de los internos tiene aspecto de “vómito de puerco”. Para la comida se sirve un pequeño cucharón de arroz donde apenas caben cinco cucharadas, acompañado del mismo caldo de las papas hervidas y un huevo duro.

El interno Hiosvel Román Ramos denuncia que el jueves 14 de abril no hubo “jugo” para el desayuno, solo el pequeño pan. Según Román Ramos, el oficial reeducador primer teniente Narciso, les advirtió que no habría jugo hasta que no entraran los nuevos suministros, pues no había azúcar. Sin embargo, no les explicó por qué hasta esa fecha no habían entrado las provisiones ni para cuándo se esperaban. Añade Román Ramos que de almuerzo y comida el menú sigue siendo arroz, agua de papas y una torta.

El mal estado de los alimentos y la pequeñez de la ración es una queja que se repite en otras instalaciones carcelarias del país. Por ejemplo, prisioneros de la 15-80 señalan que la comida servida cabe en un pequeño recipiente plástico.

