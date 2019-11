Alexis Valdés regresa a la televisión el próximo enero

View this post on Instagram

Preparándome porque todo indica que en enero volvemos a la televisión. Hay que ir adaptándose otra vez a trajearse Jajajaja Que creen ? Que les gustaría ver en mi nuevo show ? Que no debería faltar ? Les gustaría el mismo concepto de show de antes ? Alguna variación? Es para ustedes así que pidan. Feliz día. Nos vemos en el Teatro Trail a las 10 pm con Tu Primo. .. Photo by @claudiavaldesoficial