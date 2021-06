MIAMI, Estados Unidos. – El cantante cubano Alexander Delgado, voz líder y director de la agrupación Gente de Zona, reveló que el régimen castrista planificó un intento de secuestro en su contra previsto para cuando el artista viajara a países del área.

Delgado recibió la información de manos de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quienes se presentaron en su casa para alertarle sobre la situación.

“Yo recibí aquí en mi casa a varios oficiales del FBI. Me comunicaron que el gobierno de Cuba estaba planificando un secuestro en mi contra fuera de los Estados Unidos, en países como Colombia, Venezuela, Panamá…”, declaró el popular artista al youtuber cubano Adrián Fernández.

Aunque el líder de Gente de Zona no precisó detalles sobre los presuntos planes de secuestro, sí aseguró que la alerta recibida lo obligó a reforzar su equipo de seguridad personal.

“Al suceder esto yo me preocupé mucho, y se los estoy comunicando para que lo sepan. No se los había comunicado antes porque mi hija todavía no estaba en los Estados Unidos, pero creo que lo deben saber: al yo recibir estas amenazas estoy tomando medidas a la hora de viajar, con un equipo de seguridad grande”, señaló.

“He reforzado la seguridad de mi casa, he reforzado el equipo de seguridad debido a estas amenazas. Y a raíz de estas amenazas, y con el favor de Dios, yo me puse un poco más nervioso y tuve la oportunidad entonces de que llegara la entrevista de mi hija. Y por eso estamos aquí”, explicó el cantante, quien recibió a su hija el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Tanto Alexander Delgado como Randy Malcom han realizado fuertes críticas durante los últimos meses contra el régimen de La Habana, denunciando reiteradamente las violaciones de derechos humanos en la Isla

Por tal razón, ambos artistas han sido blanco de los medios de propaganda de la dictadura, sobre todo tras su participación en Patria y vida, tema que interpretaron en colaboración con Yotuel, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Osorbo.

