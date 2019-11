MIAMI, Estados Unidos. – El presentador e influencer cubano Alex Otaola respondió a José Carlucho a raíz de las recientes críticas formuladas por éste en su programa de Facebook Live, donde cuestionó las iniciativas para dejar enviar remesas a la isla y las campañas contra exponentes del reguetón.

“Usted no se quiere buscar problemas con los reguetoneros, porque tiene mucha amistad con la mayoría de ellos, pero yo sí vine aquí a esta plataforma a denunciar todo lo que tenga que ver con ser cómplice de la dictadura cubana y tengo todo el derecho de hacerlo mientras lo haga legal”, sostuvo Otaola, artífice de la campaña para retirar la green card al dúo cubano Gente de Zona.

Durante su programa de Facebook Live en la plataforma Univista TV, Carlucho había criticado el “negocio” y la manipulación a los cubanos a ambos lados de las dos orillas También aseguró que la libertad de Cuba no pasaba por cancelar conciertos de reguetoneros, algo a lo que Otaola también respondió.

“Los reguetoneros no deciden la libertad, pero le siguen muchos jóvenes que son los que van hacer el cambio en Cuba (…) los reguetoneros no van a librar a Cuba, pero la presión sobre los reguetoneros que trabajan con el régimen está haciendo que los jóvenes que los siguen cambien la mente”, indicó el presentador.

Según Otaola, el alegato de Carlucho buscaba, entre otras cosas, justificar un reciente viaje de su pareja a la isla.

El presentador también cuestionó el trabajo realizado por Carlucho para denunciar al régimen cubano, algo en lo que -según dijo- no ha tenido muchos resultados.

“Yo no sé para lo que tú estás en tu plataforma, pero yo sí sé para lo que estoy en este programa y es para denunciar el descaro de los reguetoneros y ayudar (…) ¿Cuál es tu plan para acabar con la dictadura?, tú llevas 20 años y no has conseguido nada”, dijo Otaola.