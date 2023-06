MADRID, España.- Una onda tropical, localizada al sur-suroeste de las Islas de Cabo Verde, en el Atlántico tropical oriental, podría avanzar hacia el Caribe y convertirse en depresión tropical en las próximas 48 horas, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

“El enfoque permanece en el sistema en el Atlántico tropical central (#AL92) que se espera que se convierta en depresión tropical o tormenta en los próximos días”, precisó el NHC desde la red social Twitter.

8pm EDT 18 June — Focus remains on system in Central Tropical Atlantic (#AL92) expected to become a tropical depression or storm in the next day or so. We are also now monitoring an additional tropical wave south of the Cabo Verde islands that has a low chance of development.… pic.twitter.com/vTvFnZx5Rd

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 18, 2023