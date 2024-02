LA HABANA, Cuba. – El activista Alberto Turis Betancourt Pérez, el cubano que recorrió las calles de la capital pidiendo ayuda para la niña Amanda Lemus Ortiz, denunció en entrevista con CubaNet que su hijo de 15 años fue golpeado por una veintena de jóvenes que, además, amenazaron con apuñalarlo.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado jueves, muy cerca de su hogar, en La Habana Vieja. El entrevistado sospecha que la mano de la Seguridad del Estado está detrás del incidente, aunque también asegura que no tiene pruebas.

“Cuando llego a la Unidad [de la Policía para hacer la denuncia] allí había dos agentes vestidos de civil y un guardia en la puerta. A este último le digo que quería hacer una denuncia y veo cómo los vestidos de civil le hacen una seña para que me dejara pasar”, cuenta Betancourt Pérez.

“Preguntaron sobre qué era la denuncia. Les digo que por ‘amenaza’ y les narro lo que había pasado, pero el policía me dice que no, que ahí no había ninguna amenaza y que aquello se trataba de un desorden público”, explicó.

Sin embargo, bastó otra seña de los oficiales vestidos de civil, presuntamente de la Seguridad del Estado, para que Betancourt Pérez y su hijo fueran llevados al hospital, donde un especialista examinó al adolescente y determinó que no era preciso tratamiento médico.

“Vamos al Hospital Pediátrico de Centro Habana, allí revisan a mi hijo, que tenía dolores en la espalda, el estómago, pero no le hicieron placas ni nada. Hicieron un papel que decía que no había lesiones, que no llevaba tratamiento y que no tenía peligro para la vida, eso fue todo”, detalla Betancourt Pérez.

Al día siguiente [viernes 23 de febrero], explica, fue llamado a presentarse a la estación de la PNR, donde le entregaron el papel de la denuncia formulada por él, la cual, dijo, solo traía plasmado la mitad de lo denunciado en la estación policial.

Denuncia formalizada por Betancourt Pérez ante la PNR (Foto: CubaNet(

“Me dijeron que tenía que esperar porque no había identificación de quienes habían hecho la amenaza. Yo no tengo pruebas para acusar a la Seguridad del Estado pero fueron ellos, si no, ¿por qué llegaron [a la estación de la Policía] en menos de 20 minutos allí?”, se pregunta el activista.

“Si quieren que me vaya, les digo que no me voy a ir de aquí, que voy a seguir luchando por una Cuba para todos, una Cuba libre de la opresión. Yo lo único que hago es ayudar a las personas, no soy un terrorista”, enfatizó.

A mediados de este mes el cubano también protestó con un cartel en su barriada para exigir al régimen que solucionara el tema del agua potable contaminada y las aguas albañales desbordadas en La Habana Vieja.

