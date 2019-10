Alarmante situación del dengue en Holguín: “Esto llegó para quedarse”

MIAMI, Estados Unidos. – La situación epidemiológica en la provincia Holguín ha alcanzado unos niveles alarmantes según declaran muy angustiados sus ciudadanos. La epidemia del dengue vuelve a ser protagonista en esta nueva escalada viral.

Desde hace seis meses han incrementado los casos positivos de dengue y han fallecido varias personas a causa del dengue hemorrágico, dijo a CubaNet un inspector de higiene y epidemiología de la provincia Holguín que prefirió el anonimato por temor a represalias.

“Conozco de más de cuatro casos de personas fallecidas, pero el Gobierno no informa al respecto”, aseguró la fuente.

Refiere que en el mismo municipio de Holguín han habilitado otros centros por que el hospital principal Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez no da abasto.

“Ahora están ingresando a los casos febriles con sospecha de dengue y los positivos en los politécnicos”, confirma.

En Gibara, Holguín, Yilennis Aguilera, vecina de Bernabé Varona, confirmó a CubaNet que en su barrio hay actualmente más de 20 casos con el virus.

“Esta epidemia llegó para quedarse, hace más de una semana murió una jovencita de 16 añitos, esto no hay quien lo pare. Yo ahora mismo estoy en el cuerpo de guardia del hospital ‘Gustavo Aldereguía Lima’ con mi esposo que tiene síntomas de dengue. Estuve horas en la parada esperando un coche para llegar aquí (transporte de tracción animal)”, lamentó.

Yilennis también explicó que la Empresa de Servicios Comunales recoge la basura en su comunidad una vez por mes. Y aunque los vecinos hacen limpieza constante para paliar la acumulación de desechos, no es suficiente. También cuestiona el trabajo de Salud Pública y la campaña anti vectorial en general, porque los médicos no realizan la pesquisa en el terreno para detectar casos con el virus.

“La gente prefiere quedarse en su casa, por eso son los problemas y las complicaciones. Pero la culpa no es de la gente, la culpa es del MINSAP y del Gobierno, que no garantiza las condiciones en los hospitales para dar una atención adecuada a los pacientes”, afirmó.

“Solo está funcionando el hospital principal ‘Gustavo Aldereguía Lima’ y el Psiquiátrico de aquí, pero ya se llenaron. Entonces están remitiendo para los municipios Holguín, Cacocum y hasta para la provincia Las Tunas.”

“En el caso de mi esposo Arsenio Osvaldo Cruz, la atención ha sido pésima. Nos dijeron aquí en el hospital ‘Gustavo Aldereguía Lima’ que no hay capacidad para dejarlo ingresado, que se tenía que ir para el municipio Holguín, aunque allí estaría en un pasillo, en el piso, porque tampoco había cama. Me dijeron que las plaquetas estaban bajas, pero no me entregaron los resultados de los análisis ni nada. Ni siquiera una receta de Paracetamol me dieron, porque dice el médico que está en falta. Yo estoy aterrada con lo que le suceda a mi esposo que además tiene insuficiencia renal”, indicó Yilennis entre lágrimas.