MADRID, España.- El youtuber Alain Lambert Sánchez, conocido en las redes sociales como Paparazzi Cubano, ofreció detalles sobre su “larga y peligrosa travesía” por Centroamérica para llegar a Estados Unidos.

Reunido este martes en el bar-restaurante Versailles de Miami con exiliados cubanos, relató que tuvo que realizar junto a su familia, incluida su hija pequeña, largas caminatas y rutas en autobús de más de 20 horas.

Estuvieron en Piedras Negras, donde caminaron dos o tres horas. “En la madrugada, en un lugar que estaba bien escabroso, con espinas, nos caímos, nos pudimos levantar, cruzamos el Río Bravo como miles de cubanos”, explicó el influencer.

Parte de este recorrido se puede apreciar en videos enviados por Alain Paparazzi y compartidos en las últimas horas por el reportero de Noticias 23 Univision, Mario Vallejo.

En una de las imágenes se observa al hermano del youtuber cargando a la niña mientras cruzan el río.

“Mira mi bebé, que ya no aguanta más. Ha sido una travesía muy difícil. Con niños es más difícil”, se escucha decir a Paparazzi.

“Este es el Río Bravo. Estamos cruzando el Río Bravo después de una larga travesía. Ahora estamos en una de las partes más peligrosas. Estamos a punto de tocar suelo americano, el sueño de mucha gente que, para lograrlo, se han dejado la vida. Estamos ya lográndolo”, dijo también.

En sus declaraciones el influencer agradeció a Dios: “Él fue el que hizo esta gran travesía e hizo que nosotros estuviéramos aquí hoy”. Y agradeció también “al pueblo cubano que siempre lo ha apoyado”, así como a Estados Unidos “por acogerlos”.

En el Versailles Alain fue preguntado por las denuncias sobre su implicación con el régimen cubano debido a un video donde presuntamente se le ve conversando con agentes de la Seguridad del Estado.

“Ese que están mostrando no soy yo. Eso es entretenimiento. La dictadura no es creíble, no se le puede creer nada de lo que están inventando. Lo que sí sabemos es que ellos nos temen a nosotros”, dijo al respecto.

“La dictadura me ataca. Los voceros y también esos altoparlantes que hay por ahí repitiendo lo mismo. Es sencilla la respuesta. Me atacan por algo. Yo soy la voz del pueblo y no es porque le esté quitando la voz a nadie, sino porque a través de mis plataformas todos tienen voz y todos pueden hablar”, agregó.

Desde el icónico restaurante el youtuber aseguró que retomaría sus transmisiones en vivo y pidió la unidad del exilio: “Unión, unidad, muchos están atentando contra esa unión y ese es el mensaje que yo traigo y esa es la gran misión que yo tengo, unir a todo aquel que tenga un plan contra la dictadura, sin atacar a nadie ni entrar en chismes y bretes”.

Alain Paparazzi, quien llegó a Estados Unidos esta semana con su esposa, su hija pequeña y su hermano, había salido de Cuba en diciembre de 2020 rumbo a Panamá, donde pidió asilo político.

En ese momento dio a conocer que el Gobierno panameño exigía que dejara de denunciar al régimen cubano durante seis meses, como condición para concederle el asilo. Desde entonces el youtuber se limitó a realizar denuncias escritas, pero no volvió a transmitir en vivo a través de sus plataformas digitales.

