MADRID, España.- Al menos tres personas resultaron heridas por un accidente ocurrido en la noche de este miércoles en la capitalina Calzada de Diez de Octubre.

En imágenes compartidas por usuarios en redes sociales se observa una moto caída en el suelo y una “gazella” (micro taxi), presuntamente involucrados en el siniestro.

“Hace minutos, accidente en la Calzada de 10 de Octubre, cuentan que hay tres lesionados, esperemos no sea de gravedad”, escribió en Twitter @El_IngenieroCu, quien compartió un video del lugar de los hechos. Además precisó que el motorista se encontraba muy mal.

En la publicación de @El_IngenieroCu la usuaria @SDYhabana confirmó el accidente: “Yo pasaba por ahí”, dijo, y compartió dos imágenes donde se aprecia a una gran cantidad de personas observando lo ocurrido.

Además indicó que el carro “más afectado era la `gazella´ y había bastante sangre”.

En comentarios a la publicación los cubanos señalaron que en este mismo lugar han ocurrido barios accidentes.

Me bajaron del carro para montar al otro que no quería ir al hospital. Y bueno al más afectado en la gacela..y sí había bastante sangre…no miré mucho porque me desmayo.

— SinDY (@SDYhabana) August 18, 2022