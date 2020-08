Al menos 200 cubanos piden ayuda desde la frontera de Costa Rica

MIAMI, Estados Unidos.- Una petición creada en la plataforma change.org solicita al Gobierno de Nicaragua permitir a al menos 200 refugiados cubanos, que se encuentran en la frontera de Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, seguir su camino antes de ser desalojados.

Según informó el periodista Mario Vallejo, que citó fuentes de ACNUR, a la Caravana de Cubanos Unidos ya se han integrado unos 200 refugiados, que comenzaron a llegar a Peñas Blancas el pasado sábado 8 de agosto.

En varios videos publicados por el reportero se muestra la situación en la que viven los cubanos, que han acampando en espera de una decisión gubernamental, luego de que las autoridades fronterizas les impidieran continuar su camino hasta tanto presenten una prueba negativa de la COVID-19.

La mayoría de estos migrantes solicitaron asilo en Costa Rica, sin embargo, la falta de trabajo y de dinero para pagar la renta o comer los ha obligado a marcharse. Incluso, algunos han lamentado que el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados les ha dado la espalda, y en la ACNUR les ha dicho “Si no le gusta, vuélvase para Cuba”.

Aunque las autoridades aseguran desconocer de donde han llegado tantos refugiados, lo cierto es que la Caravana de Cubanos Unidos lleva cuatro días en la frontera de Peñas Blancas y los cubanos duermen en tiendas de campaña, y no tienen acceso a baños o a dinero para comprar comida y agua.

“No venimos en son de guerra. No venimos en son de nada. No queremos que nos den plata. Queremos ganarnos la plata. Nosotros somos profesionales. Entiendan nuestro dolor. No damos más y aquí nos vamos a quedar”, aseguró una integrante de la Caravana.

Los cubanos piden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocar la decisión de su predecesor, Barack Obama, de quitar la política pies secos, pies mojados, para que puedan continuar su camino a territorio estadounidense, donde esperan vivir en libertad y lejos de la dictadura cubana, dijeron ante las cámaras.

Ante la intención de funcionarios costarricenses de valorar la salud de los refugiados, especialmente niños y embarazadas, y de trasladarlos a un albergue, los cubanos se niegan, “a la vez que se llevan a los vulnerables están dividiendo el grupo”, dijo uno de los integrantes.