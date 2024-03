LA HABANA, Cuba. – “Allí están los escritores cómplices de la dictadura, los que piensan en su beneficio personal, los que son cobardes y tienen miedo”, dijo el escritor y exprisionero político cubano Ángel Santiesteban Prats al conocer sobre la presencia de funcionarios de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la recién concluida Primera Feria Internacional del Libro de Tampa.

Santiesteban Prats, quien se encuentra “regulado” (impedido de viajar al exterior del país) y ha obtenido varios premios internacionales por su obra literaria, explicó a CubaNet que este sábado los organizadores de la Feria se comunicaron con él para hacer una presentación online de su libro Dichosos los que lloran (Editorial Primigenios).

“Di loas a esta iniciativa, a esta oportunidad para los escritores cubanos censurados, pero tras conocer que estos oficialistas estaban ahí me sentí muy indignado”, refirió.

El reconocido escritor cuestiona la participación de la oficialidad en lugar de otros “escritores cubanos importantísimos y que son invisibilizados por el régimen por su honestidad”.

“Hubiese sido justo invitarlos a ellos aunque el régimen no les hubiese permitido la salida del país, y esos oficialistas que sí pudieron viajar hubiesen quedado en mayor descrédito”, señaló.

El escritor Francisco López Sacha, expresidente de la UNEAC y vocero del oficialismo; el escritor Rigoberto Rodríguez Entenza, director de Unión, la editorial de la institución; y Olga Marta Pérez, la anterior directora de Unión, aparecen en una foto difundida en las redes a su llegada a Tampa, junto a otras figuras cercanas al régimen cubano.

“Ellos saben que están ahí por hacer la política del silencio. Allí están los que firmaron la carta de fusilamiento de los muchachos de la lanchita de Regla, y los que hace poco firmaron la carta contra el pueblo de Cuba por manifestarse el 11J”, sentenció Santiesteban

Entenza y Sacha, cuya presencia no figura en el programa de la Feria, firmaron la carta en la que intelectuales afines al régimen justificaron la represión del régimen al estallido social de julio de 2021.

Santiesteban Prats asegura igualmente que Sacha estuvo entre los artistas y escritores cubanos que en 2003 firmaron una carta respaldando el encarcelamiento de 75 disidentes, el fusilamiento de tres jóvenes y las sentencias a cadena perpetua de otros cuatro por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a Estados Unidos.

“En ese momento, Sacha era el presidente de la Asociación de Escritores de la UNEAC o recién finalizaba su presidencia”, rememora Santiesteban. “Recuerdo que estuvo llamando por teléfono a varios escritores para pedirnos que agregáramos nuestras firmas a ese documento; pocos nos negamos a formar parte de eso”.

La recién concluida Feria Internacional del Libro de La Habana estuvo dedicada a López Sacha, un mérito reservado a los escritores fieles al castrismo.

Entre los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Tampa estaba el poeta cubano Alberto Sicilia, a quien Santiesteban conoce hace más de 30 años: “Su gran defecto siempre fue ser un huele trasero de los funcionarios y oficialistas de la dictadura”, afirmó.

“Una vez yo me alejé de él cuando Iroel Sánchez lo puso a dirigir la Sala de Poetas en La Cabaña (donde se desarrollaba la Feria Internacional del Libro de La Habana). Y no es que yo esté ligando la literatura con la política, yo no fui el que inventó eso, sino el castrismo”, dijo haciendo alusión a su exclusión de todos los eventos en la Isla por su oposición frontal a la dictadura.

La Feria Internacional del Libro de Tampa “es una de las más grandes injusticias que se han podido hacer en la cultura de Estados Unidos”, sentenció Santiesteban Prats.