VILLA CLARA, Cuba. — Desde hace alrededor de una semana los establecimientos gastronómicos en moneda nacional de la ciudad de Santa Clara no tienen agua a la venta ni existen depósitos en sus almacenes. Así lo confirmó a CubaNet un dependiente de uno de estos sitios, que asegura que existe un déficit en la entrada del producto al restaurante donde trabaja.

Sin embargo, ahora han aparecido los galones de agua en la tienda Novedades del boulevard, establecimiento que desde hace dos años pasó a integrar la red de comercios en Moneda Libremente Convertible (MLC).

La nueva disposición ha causado revuelo en redes sociales, el ágora digital de los cubanos para quejarse públicamente cuando ocurren hechos similares y sensibles que afectan directamente el bolsillo del trabajador que no recibe remesas familiares.

Una madre que se identifica como Lorena García publicó en el grupo de Facebook Revolico de bebé Santa Clara su indignación por la venta de los galones de agua en las tiendas MLC.

“Debo expresar lo que siento”, publicó. “Estas son aguas certificadas que se les da tratamiento mediante el proceso de desionización, es decir, que son tratadas para eliminar los iones de calcio, magnesio, etc., para que tenga mayor calidad. Y resulta que ahora su venta pasa a la moneda que no cobramos”.

La mujer señala que este traspaso a MLC sucede justo en momentos críticos, cuando la ciudad se encuentra con la red de acueducto afectada por reparaciones.

“Es tema agua, es tema comida, es tema leche fortificada para infantes menores de un año. Son temas muy difíciles, pero no hay que exagerar”.

A la publicación de la usuaria le sucedieron cientos de respuestas de madres que argumentaban que debían comprar el agua Ciego Montero para sus hijos pequeños dada la mala calidad de la que suele llegar a las casas por las tuberías. Actualmente, los bidones de cinco litros se venden al precio de 1,50 MLC, cifra que, según las tarifas del mercado informal, supera los 200 pesos en moneda nacional.

Varios santaclareños en busca de agua también reportaron que debieron localizarla en kioscos alejados de la zona centro y que los dependientes les explicaron que “era la última que quedaba”. Otros usuarios publicaron imágenes de colas en el puesto de venta de TRD frente al hospital infantil, donde aún estaban disponibles en pesos cubanos.

“La verdad que apretaron, lo único que habían dejado en las tiendas por moneda nacional”, comentó la santaclareña Olga Bello.

“Yo soy trabajadora de salud y mis 4 000 pesos no me alcanzan para comprar esos MLC”, publicó Naylet Martin. “Por esas cosas, los trabajadores como yo estamos trabajando a disgusto, porque con mi salario no me alcanza para comprarle ni confituras a mis hijas. Se les va la niñez y ni un juguete”.

El agua mineral de Ciego Montero también era adquirida por personas con determinadas enfermedades y patologías renales, así como por familiares de pacientes ingresados en los centros hospitalarios.

“Es un tema delicado que nos afecta a los enfermos que la necesitamos y no la podemos comprar”, comenta la santaclareña Odalis Quintero. “No es un lujo ni un gusto, es una tremenda necesidad”.

