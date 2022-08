LA HABANA, Cuba. – “Este miércoles fui agredido y arrestado por la Seguridad del Estado cubano. Las amenazas de enviarme a prisión llovieron; quieren que me vaya de Cuba ya”, denunció el periodista de CubaNet Vladimir Turró Páez, luego de ser arrestado a la salida del Hotel Comodoro, en el municipio Playa.

Turró Paéz explicó que se encontraba en la cola del mercado del Hotel Comodoro para comprar yogurt para su hijo de 10 meses de nacido, cuando uno de los encargados de organizar la cola lo agredió y lo ofendió sin motivo.

“Aquel hombre primero me preguntó si yo estaba bravo y automáticamente comenzó a ofenderme y a decirme que yo era un payaso. Luego me fue arriba para golpearme, pero las personas de la cola no lo dejaron. En ese momento no comprendía qué había pasado, pero al salir del mercado entendí que se trataba de un montaje de la Seguridad del Estado”, explicó el reportero.

Al salir del comercio, cuenta, lo esperaban dos oficiales de la Policía política que lo arrestaron y condujeron hacia la estación policial de Zapata y C, donde lo interrogaron.

“Ellos fueron directo al grano. Me hablaron sobre una llamada telefónica que había recibido en la mañana de la opositora Lucinda González Gómez, quien me pedía cubrir una protesta que pretendía hacer en el CIMEQ (Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas) para exigir asistencia médica para su tía. Todo el interrogatorio giró en torno a esa llamada”.

“Tampoco faltaron las amenazas de encarcelamiento. Me aseguraron que si no me iba de Cuba podía terminar mal. Todo el tiempo intentaron hacerme ver como una persona violenta, lo cual no es verdad, y por eso fabricaron la provocación de la tienda”, alertó el periodista.

De acuerdo con el entrevistado, los oficiales lo mantuvieron allí retenido por un plazo de dos horas y media, hasta que fue liberado sin cargos.

“La Seguridad del Estado está haciendo hasta lo imposible por acabar con nuestro trabajo. No es la primera vez que lo hacen; ya lo han intentado todo conmigo. Pienso que están preparando el terreno para sacarme de circulación”, denunció el reportero.

En mayo pasado, Turró Paéz y su colega Enrique Díaz Rodríguez fueron amenazados por la Policía política con ser enviados a prisión si no abandonaban la Isla.

En noviembre de 2021, Turró Páez también fue golpeado por tres presuntos colaboradores de la Seguridad del Estado, quienes le aseguraron que se trataba de un anticipo de lo que harían contra él si cubría la marcha convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre de 2021.

