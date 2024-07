LA HABANA, Cuba. – Como un último acto para recordar la memoria de su padre, la hija de Carlos Massola Escandell, Jessenia Queralt Massola Sablón, agradeció a todos los amigos del artista que mostraron su preocupación por ella y su familia, luego de la repentina muerte del actor, el pasado 3 de julio.

La joven de 18 años mostró su gratitud a todos los compañeros de Massola que llamaron y “a las personas que han estado presentes”. Además, pidió paz por la memoria de su padre.

“Hay muchas cosas en las redes [sociales] que no me han gustado. Yo no estoy bien de salud y con esto me he descompensado completamente”, aclaró.

Jessenia Queralt apuntó que padece de dislexia y anemia hemofílica.

Asimismo, aseguró que su padre, reconocido no solo por su actuación en importantes series, telenovelas y películas cubanas, sino también por su postura contra el régimen de La Habana, la ayudaba “mucho” con su alimentación y vitaminas.

Por otro lado, aseguró: “Nosotros vivimos de una manera humilde; trabajo junto a mi madre y mi hermana para poder mantenernos, mantener mi casa”, dijo. “No tenemos interés en nada y menos en las cosas de mi papá; lo único que tenía valor es él mismo, el hombre que era mi apoyo en todo sentido”, agregó.

Recientemente, CubaNet verificó con Bertha Mariela Sablón Roque, expareja de Carlos Massola y madre de Jessenia, que las cenizas del actor se encontraban “a buen recaudo” en poder de la familia, luego de que se difundieran informaciones inexactas sobre su paradero.

El artista falleció de un shock hipovolémico en su apartamento del Cerro, a los 62 años. Sus cenizas se llevarán al mar “en algún momento”, como aseguró Sablón Roque, cumpliendo su deseo de “irse de Cuba”.

