LA HABANA, Cuba. – La cubana Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, uno de los adolescentes encarcelados por participar en las históricas protestas del 11 de julio, denunció en entrevista con CubaNet que a las 10:00 de la mañana de este miércoles fue visitada en su hogar por un oficial de la Seguridad del Estado.

“Él hoy vino a mi casa a regañarme por la directa que yo hice, ya que los otros días a mí no me dejaban salir de la casa y le eché la culpa completa a él”, explicó Farrat Guillén, refiriéndose a una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales el día 27 de diciembre.

La entrevistada también dijo a CubaNet que el oficial le había cuestionado que lo mencionara en la directa como el principal responsable de la represión en su contra.

“Me preguntó que si yo creía que él era el único que trabajaba para la Seguridad del Estado, que él no sabía nada ni de la carta a Díaz-Canel; que no sabía que no me dejaban salir de mi casa. En resumen, vino a regañarme porque la directa que hice se la descargué completa a él”, especificó Farrat Guillén.

En un video difundido que difundió a través de sus redes sociales, Farrat Guillén se refiere al oficial como “Yoel alias Denis” y detalla que el propio agente reconoció saber que había muchas personas que la estaban ayudando “de corazón”.

El 21 de diciembre pasado, Bárbara Farrat Guillén entregó en el Consejo de Estado una carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel exigiéndole la libertad de su hijo y la de todos los presos políticos. La misiva fue firmada por más de 150 familiares y amigos de los presos políticos.

Jonathan Torres Farrat, el hijo de Bárbara, fue arrestado el pasado 13 de agosto por participar en las históricas protestas del 11 de julio en el municipio Diez de Octubre. Según su madre, el adolecente de 17 años lanzó una piedra contra los oficiales que estaban disparando para “salvar” a su padre, que se encontraba en medio de un tiroteo.

