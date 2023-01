MADRID, España.- La aerolínea canadiense de bajo costo Swoop Airlines inaugurará vuelos a Varadero el próximo 11 de enero.

Según informó el canal oficialista TV Yumurí, el primer vuelo llegará a las 12.30 del día al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, de Matanzas, segundo más importante del país, después del Aeropuerto José Martí en La Habana.

