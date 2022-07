MADRID, España.- La aerolínea canadiense OWG (Off we go) reanudó sus vuelos directos desde Toronto y Montreal hasta la provincia cubana de Holguín este 30 de junio.

El primer vuelo llegó en la tarde de este jueves al Aeropuerto Internacional Frank País de dicha provincia con 150 pasajeros a bordo, en su mayoría vacacionistas cuyo destino son hoteles de los balnearios de Guardalavaca y Pesquero, según informó el medio oficialista Prensa Latina.

Los vuelos tendrán una frecuencia semanal (los jueves) hasta el 31 de octubre próximo y estarán gestionados por las agencias de viaje Hola Sun Holidays y Caribe Sol, pertenecientes al turoperador cubano Havanatur.

“Los dos primeros vuelos de la aerolínea OWG, con sus capacidades casi completas, reafirman la preferencia por el destino holguinero en el mercado canadiense”, dijo la directora de la Sucursal Havanatur T&T Oriente Norte, Elizabeth García Oro.

Así como señaló que estos viajes al destino Holguín son importantes en la reanimación del turismo en este territorio.

Hola Sun/Caribe y OWG se asociaron en el verano de 2020 para realizar viajes turísticos a Cuba. En el caso de OWG, actualmente cuenta con tres aeronaves: un Boeing B737-400, con capacidad para 158 pasajeros; un British Aerospace RJ-100, con aforo para entre 110-116 viajeros; y un British Aerospace RJ-85, con capacidad para 90 viajeros.

A lo largo de la última década, Canadá ha sido el principal mercado emisor de turistas hacia la Isla.

De enero a mayo de 2022 arribaron a Cuba 182 733 visitantes canadienses, cifra muy superior a los 2 278 que viajaron a la Isla en igual período de 2021.

Muestra de la importancia de Canadá para el turismo en Cuba fue la reciente visita a ese país del ministro cubano del sector, Juan Carlos García, quien sostuvo encuentros con empresarios y directivos de agencias de turoperadores y líneas aéreas.

Entre las compañías aéreas que han ido retomando los vuelos que existían antes de la COVID-19 o creando nuevas ofertas se encuentran las aerolíneas españolas World2Fly e Iberojet.

El 16 de junio pasado quedaron restablecidos los vuelos charters entre Estados Unidos y varias provincias de Cuba que cuentan con aeropuertos internacionales.

