MADRID, España.- La aerolínea canadiense Air Transat retomó esta semana sus vuelos a La Habana, tras tres años suspendidos por la pandemia de la COVID-19.

“Air Transat se complace en estar de vuelta en La Habana. Después de tres años de cierre forzoso, estamos orgullosos de estar de regreso en la capital cubana”, dijo la compañía a través de Twitter.

