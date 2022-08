MADRID, España.- La compañía angolana TAAG-Líneas Aéreas reanudará los vuelos a Cuba el próximo 8 de noviembre, que se habían suspendido por la pandemia de la COVID-19.

La ruta conectará Luanda y La Habana con frecuencia quincenal, inicialmente, que deberá ampliarse a una vez por semana a partir de diciembre y retomaría la frecuencia quincenal en febrero de 2023.

El itinerario contempla la salida de Luanda, capital angolana, a las 10:00 pm., con llegada a La Habana alrededor de las 6:00 am; y saldría de La Habana a las 11:30 am. para llegar al aeropuerto de Luanda sobre las 7:00 am. (horas locales).

Según medios oficiales, los vuelos a la Isla se restablecen luego de “una evaluación positiva sobre los negocios en las rutas intercontinentales que vinculan a América y Europa, en los cuales incluyeron a la Isla caribeña, entre los próximos destinos a retomar”.

TAAG-Líneas Aéreas

TAAG-Líneas Aéreas, que inauguró sus vuelos a Cuba en 1984, cubre 14 rutas domésticas y 12 destinos internacionales.

La agencia estatal tiene su base en Luanda, en el Aeropuerto Internacional Quatro de Fevreiro.

En noviembre de 2008 fue puesta en la lista de aerolíneas que tenían prohibido volar a Estados Unidos, por su deficiente mantenimiento. Esto fue revocado el 29 de mayo de 2009, cuando la aerolínea pasó todas las inspecciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En enero de 2011 fue acusada nuevamente de un mal mantenimiento de sus aeronaves tras varios incidentes con su flota de 777.

Aerolíneas que han retomado sus vuelos a Cuba en los últimos meses

A mediados del mes en curso la aerolínea colombiana Wingo anunció que a partir del próximo 3 de septiembre abrirá una ruta entre la Ciudad de Panamá y La Habana.

La ruta regular entre Panamá y La Habana contará con 2 vuelos semanales, los días martes y sábado y estará operada con un Boeing 737-800.

En julio pasado el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) aprobó la solicitud de la compañía American Airlines para reanudar sus operaciones hacia Varadero (Matanzas), Santa Clara (Villa Clara), Holguín y Santiago de Cuba.

Por su parte, la española World2Fly, propiedad del grupo turístico Iberostar, anunció que incrementaría a cinco sus vuelos semanales entre España y Cuba.

Mientras que la mexicana Viva Aerobus comenzó sus vuelos a La Habana el pasado 15 de julio.

El incremento de estos vuelos son bien recibidos por el régimen cubano que, a pesar de la dura crisis que atraviesa la Isla, sigue apostando por elevar los niveles de la industria turística y continúa insistiendo en alcanzar los 2,5 millones de visitantes extranjeros durante el actual año, aunque las cifras indiquen lo contrario.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.