Aduana de Cuba tiene 280 contenedores y más de 47 000 bultos sin descargar

Importante explicó @jefeaduanacuba #AduanadeCuba No se declaran en abandono las cargas no comerciales, que se encuentran pendiente a despacho.Tienen valor legal todos los certifico, poderes notariales o permisos aún cuando su fecha haya vencido y No tendrán fecha de vencimiento pic.twitter.com/UX8EwpzTOo

— Aduana de Cuba (@Aduana_de_Cuba) June 17, 2020