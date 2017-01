Administración Obama altera cifras de comercio con Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El gobierno de EE.UU. ha alterado las cifras de comercio con Cuba cuando ha afirmado que el intercambio con la isla asciende a miles de millones de dólares, informa El Nuevo Herald.

La Casa Blanca ha mencionado un potencial de 6 000 millones de dólares en comercio con Cuba, pero en realidad las compañías estadounidenses apenas han exportado mercancías por cerca de 380 millones de dólares desde diciembre de 2014, cuando comenzó el deshielo diplomático entre ambos países, según cifras oficiales del departamento del censo de EE.UU.

A principios de año, la secretaria de Comercio Penny Pritzker declaró que su cartera gubernamental había otorgado 490 licencias por un valor total de 4 300 millones de dólares a compañías interesadas en hacer negocios con Cuba.

Más recientemente, Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, declaró que desde el inicio del deshielo “se había iniciado comercio por más de $6,000 millones entre Cuba y Estados Unidos, lo que obviamente ha tenido un importante beneficio económico aquí en los Estados Unidos”.

Expertos consideran que la administración Obama exagera esos números, “aunque puede haber licencias por el total de ese valor”, analiza John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, organización que monitorea desde 1994 las relaciones comerciales entre EE.UU. y Cuba.

Sin embargo, “de ninguna manera el valor de esas licencias equivale a la actividad económica real”, aclara el experto.

Desde la administración del presidente George W. Bush, se permitió a las empresas solicitar licencias con un valor que no necesariamente equivale al monto real del intercambio sino a las “aspiraciones”. Por lo tanto, una empresa estadounidense con interés en exportar a Cuba podría basar su solicitud de licencia en promesas a una compañía estatal cubana, pero no en el monto real de la compra de esta. Esto ahorraría más adelante solicitar una nueva licencia, explica Kavulich.

Según los datos reunidos por el presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, las exportaciones de productos agrícolas y médicos alcanzaron solamente 370 663 863 dólares.

Por otra parte, El Nuevo Herald citó a un funcionario del propio Departamento de Comercio quien afirmó que las cifras dadas por Pritzker y Earnest equivalen al monto de las licencias especiales expedidas o con operaciones autorizadas en virtud de las excepciones en las sanciones a Cuba, y que no necesariamente coinciden con las exportaciones reales.

Según la fuente, “algunas veces las compañías obtienen las licencias cuando todavía están ultimando detalles. El acuerdo puede que no sea por esa cantidad o puede que se descarrile por el camino”.

“Lo hacen porque quieren exagerar y demostrar cuánto progreso se ha alcanzado, pero mentir para hacer marketing no es una buena estrategia, especialmente para un gobierno”, juzga Kavulich.

El analista sugiere que el gobierno ha querido crear la percepción de que “a) hay una enorme cantidad de actividad entre Estados Unidos y Cuba; b) que Cuba gasta todo ese dinero con empresas estadounidenses; y c) cuando los números no se corresponden con la realidad, la percepción es que Cuba le ha dicho ‘no’ a todas esas oportunidades cuando no ha sido así”.

El periódico miamense afirma además que la economía cubana habría sido incapaz de asumir un volumen tal de exportaciones provenientes de EE.UU. en tan corto tiempo, algo que se explica con el bajo crecimiento del producto interno bruto en este año, cuando la economía cubana entró oficialmente en recesión por primera vez en más de 20 años.