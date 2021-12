MIAMI, Estados Unidos.- La periodista de CubaNet Claudia Montero Lescaille y su pareja, el opositor Fabio Corchado Borroto, fueron acusados este sábado de “desorden público”, les fue impuesta una medida cautelar de reclusión domiciliaria y se les notificó que desde ese momento pesaba sobre ellos una “regulación migratoria”, como parte del proceso que la Seguridad del Estado tiene abierto contra la también periodista Camila Acosta.

Montero y Corchado habían sido citados el pasado viernes 3 de diciembre para presentarse en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zapata y C, en La Habana, a las 9:30 de la mañana del 4 de diciembre, y desde entonces Montero advirtió que la citación tendría que ver con el proceso contra Camila, pues el documento oficial que les fue entregado es el “EFP 50/21” (Expediente en Fase Preparatoria 50/21), que corresponde al caso abierto contra Acosta,

“Todas las preguntas que me hicieron fueron sobre mi trabajo, a mi pareja no le hicieron preguntas porque desde el principio dijo que no iba a responder, solo le informaron que lo estaban acusando de ´desorden público´, que tenía una medida cautelar de prisión domiciliaria y que estaba regulado”, dijo la reportera vía telefónica.

A Montero, según revela, le preguntaron sobre su trabajo en CubaNet, y poco después le informan que, también, estaba siendo acusada de “desorden público”. “Me dijeron que por los videos que envío a CubaNet, dicen que el contenido de mis videos va en contra del proceso revolucionario”.

“Desorden público es la justificación que ellos usan siempre, es el delito común. Luego me notificaron de la medida cautelar de reclusión domiciliaria y de la regulación migratoria. Yo no firmé nada, pero al final me dijeron, ¿tampoco vas a firmar tu acta de libertad?, y les pregunté por qué decían eso y respondieron: ´Hasta ahora estabas aquí en calidad de detenida´”.

“Todo fue una sorpresa, porque era mi primera citación y siempre me han dicho que normalmente te amenazan, te levantan actas de advertencia, pero fue directamente para acusarme y ponerme una medida cautelar. Les pregunté hasta cuándo era la medida cautelar y me dijeron que hasta que se acabe el proceso de Camila”.

Claudia Montero contó que incluso el agente de la Seguridad del Estado cubano que la interrogó este sábado fue el teniente Ernesto, “el mismo que atiende a Camila”.

“Me dijeron que si quería podía contratar a un abogado. Supongo que todo sea para meterme miedo, y como tiene que ver con el proceso de Camila a lo mejor quieran utilizarnos contra ella”, sentenció.

