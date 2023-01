MADRID, España.- Las autoridades del centro penitenciario Kilo 5 y Medio, en la provincia de Pinar del Río, acusan al músico y preso político cubano Maykel Castillo Pérez (El Osorbo) de organizar un presunto motín dentro del penal.

Según denunció el rapero, este fue el motivo por el que instalaron una cámara de vigilancia en su celda a comienzos del mes en curso.

“Ana: Me pusieron una cámara en la prisión porque supuestamente estábamos organizando un motín en la Compañía 5. La Seguridad del Estado y las fuerzas del MININT (como 80 guardias), en presencia del delegado del MININT, primer coronel, tomaron la prisión y determinaron meter en la celda arbitrariamente a ocho reclusos porque, supuestamente a mis órdenes, iban a amotinarse”, explicó El Osorbo en una carta enviada a la historiadora de arte y activista Anamely Ramos.

“Al cabo de los tres días, al ver que ellos no salían de la celda, el sábado 7 de enero, decidí ir yo también a la celda, hasta que no pusieran a mis amigos en sus compañías. El martes 10 de enero, cuando por fin decidieron sacarlos, fue que me sacaron también a mí. Desde entonces estoy en la Sección 3, con una cámara instalada las 24 horas. Según ellos soy muy peligroso”, relató el músico.

Al compartir en Twitter la carta, Anamely Ramos recordó que el 18 de mayo de 2023 Maykel Osorbo cumplirá dos años de prisión. Ese día “se lo llevaron descalzo y sin camisa de su casa, y sin orden alguna”.

“La ONU y numerosas ONGs defensoras de DD. HH. han exigido su libertad. Pero las dictaduras no entienden de libertad, solo de represión”, destacó Ramos.

Hace unos días, hicimos público que a Maykel Osorbo le habían instalado una cámara de vigilancia en la prisión. Ahora supimos más de las razones de ello y queremos compartirlo con todos, a petición del propio Maykel y reproduciendo sus palabras. #FreeMaykelOsorbo #FreeLuisma

Cámara de vigilancia en la celda de Maykel Osorbo

El pasado 12 de enero Anamely Ramos denunció que los guardias penitenciarios habían instalado una cámara de seguridad en la celda del músico.

“Supimos hoy, en llamada con el propio Maykel, que le instalaron una cámara de seguridad en su galera. Ocurrió justo cuando lo cambiaron de compañía recientemente”, explicó en esa ocasión.

“No es suficiente con que Maykel esté preso. No es suficiente que esté enfermo y tenga sarna. No es suficiente que tenga una condena por nueve años de privación de libertad cuando hasta la ONU ha exigido su liberación. Ni un minuto de la vida de Maykel puede quedar fuera de su control”, dijo la opositora.

Muestras de apoyo al músico

En abril del pasado año, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dio a conocer que se había reunido con el cantante irlandés Paul David Hewson, conocido mundialmente como Bono, con quien habló sobre la situación de Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.

Unos meses después el cantautor venezolano Ricardo Montaner se comprometió públicamente a apadrinar a Maykel Osorbo.

“Es un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Maykel Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió ´Patria y Vida´ y está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad”, declaró Montaner.

Este mes la prestigiosa revista Rolling Stone, en un extenso artículo dedicado al rapero, apuntó: “La sentencia fue dolorosa para él y para quienes habían estado siguiendo el caso. Osorbo cumplirá 40 años este agosto; tendrá casi 50 años cuando sea liberado”.

La sentencia contra Maykel Osorbo fue publicada el 24 de junio de 2022 a través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).