Actriz peruana en Cuba alaba sistema de salud y seguidores le piden que se quede

MIAMI, Estados Unidos. – La actriz peruana Mayra Couto desató la polémica en Twitter con sus más recientes opiniones sobre el sistema de salud en Cuba.

Couto, que estudia la carrera de Televisión y Nuevos Medios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), celebró el bajo costo del servicio sanitario en la Isla en un tweet que ya sobrepasa las 1 000 reacciones.

“Pongo un tuit sobre Cuba y ya quieren que hable mal de este país. Busquen en Internet. Yo no estoy pa’ eso. Cuba me ha dado mucho, así como Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Solo voy a decirles que mi tratamiento de tres meses aquí me cuesta dos dólares y en Perú 300”, escribió la joven.

Sus palabras han generado numerosas sugerencias de usuarios, algunos de ellos pidiéndole a la actriz que se quede a vivir en la Isla caribeña.

“Me puedo quedar aquí, pero no cambia nada. Espera, ¿me vas a depositar por quedarme aquí? Si pierdo mi residencia cubana tendría que estar como turista y eso sí es caro. ¿Podrás pagarlo?”, replicó Couto a uno de sus seguidores.

En respuesta, un tuitero identificado como Diego Petroso pidió hacer una colecta para que la actriz pudiese costear su estancia en la Isla.

Mayra Couto es conocida en Perú por haber encarnado al personaje de Grace en la serie Al fondo hay sitio, emitida por la cadena América Televisión entre 2009 y 2016.

Durante las últimas semanas, la actriz ha sido noticia por haber denunciado al actor peruano Andrés Wiese de haberla acosado sexualmente durante la grabación de la popular serie.